¿Cómo terminará el 2025 según las «apocalípticas» predicciones de Nostradamus?

–(Imagen Pixabay). Las profecías del astrólogo francés Michel de Notre-Dame, más conocido como Nostradamus, se han viralizado recientemente por sus predicciones apocalípticas, que sugieren que este 2025 terminaría con eventos «catastróficos» como una guerra, una pandemia, el impacto de un meteorito y hasta la desaparición de la humanidad.

En el plano político, los vaticinios atribuidos a Nostradamus hablan de un «choque de grandes potencias», del declive «de la influencia de los países occidentales tradicionales» y del ascenso de nuevos actores globales, lo que ha generado temores sobre un posible conflicto nuclear.

También se menciona que habría augurado el «fin de una larga guerra», que algunos relacionan con el conflicto entre Rusia y Ucrania.

«Tras una larga guerra, todo el ejército se agotará, de modo que no encontrarán dinero para los soldados; en lugar de oro o plata, acuñarán cuero, latón galo y el signo de la media luna», escribe Nostradamus.

Sin embargo, con el fin de una guerra, aparentemente predice el comienzo de otra en Inglaterra, así como la llegada de una pandemia.

«Cuando aquellos de las tierras de Europa vean a Inglaterra alzar su trono a sus espaldas, se desatarán guerras crueles», apuntó. «El reino estará marcado por guerras tan crueles que se alzarán enemigos internos y externos. Regresará una gran peste del pasado, no habrá enemigo más letal bajo los cielos», vaticinó.

A esto se suma una predicción aún más alarmante. Según interpretaciones de una de sus crípticas cuartetas, una «bola de fuego» impactará la Tierra y acabará con toda la vida. «Desde el cosmos, una bola de fuego se alzará, presagio del destino, clama el mundo. Ciencia y destino en una danza cósmica, el destino de la Tierra, una segunda oportunidad», anotó, citado por Penn Live.

Sin embargo, la experta en videncia Joanne Jones recomienda cautela, recordando que Nostradamus escribía «en acertijos y con lenguaje metafórico». «Históricamente, muchas de sus profecías han sido adaptadas para ajustarse a los miedos contemporáneos, lo que significa que el pánico que estamos viendo dice más sobre la ansiedad colectiva que sobre cualquier predicción literal», explica.

Nostradamus publicó en 1555 su famoso libro ‘Las Profecías’, en el que recopiló sus principales predicciones a largo plazo. La obra está escrita en bloques de cuatro líneas, llamados cuartetas. (Información RT).