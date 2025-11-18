Policía incauta 1,2 toneladas de marihuana en el Quindío

–La Policía Nacional, en desarrollo de acciones de vigilancia, control y disuasión, logró el hallazgo de 1,2 toneladas de marihuana, avaluadas en aproximadamente $636 millones camufladas en un cargamento de banano, en el departamento del Quindío.

La acción policial se cumplió en horas de la madrugada, cuando uniformados realizaban la verificación de un camión que se encontraba abandonado en la vía entre La Paila y Armenia, la capital quindiana. Al inspeccionar el automotor, observaron que transportaba una carga de banano.

Al practicar un registro minucioso al vehículo, los policías descubrieron 38 bultos envueltos en papel vinilo de color negro, los cuales estaban ocultos entre el producto agrícola y que, por sus características de olor y color, corresponderían a diferentes tipos de marihuana, entre ellas creepy y exótica. Esta última posee características especiales desde su cultivo, lo que la hace más costosa debido a su mayor efecto alucinógeno, sabor y olor particular.

Asimismo, se estableció que el cargamento de la sustancia ilícita provenía del departamento del Cauca y que su destino probable era la ciudad de Bogotá, donde se pretendían comercializar cerca de 2,4 millones de dosis.

El estupefaciente incautado fue dejado a disposición de la URI en turno para los actos urgentes y los procedimientos judiciales pertinentes.

Este importante hallazgo no solo contribuye a la seguridad pública, sino que también pone de manifiesto la necesidad de la colaboración ciudadana en la lucha frontal contra el tráfico de estupefacientes.

La Policía Nacional invita a la comunidad a denunciar cualquier actividad sospechosa a través de la Línea Nacional Antidrogas 167.