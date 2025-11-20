Petro ordena capturar a Alirio Zárate, señalado como ‘capo de capos’ en la altillanura colombiana

En alocución televisada, el presidente Gustavo Petro pidió al Estado y a la fuerza pública avanzar en la identificación y captura de las estructuras responsables de la violencia en la altillanura. El mandatario señaló directamente a Alirio Zárate, a quien definió como un actor clave en el negocio de la cocaína en esa región.

El mandatario afirmó textualmente que ha pedido “al Estado colombiano en sus diferentes formas, y al gobierno en nuestra fuerza pública, que investigue esto a profundidad y logre la captura del capo de capos que maneja ‘Iván Mordisco’, al cual le vende la cocaína; se llama Alirio Zárate, se mueve también en la altillanura colombiana.”

El jefe de Estado agregó que Zárate está relacionado con disputas violentas por el control de áreas productoras de cocaína. En referencia a hechos recientes, recordó que Zárate “acaba de matar al señor alias ‘Sinaloa’ o ‘Boyaco’, en el Putumayo, otra zona de alta producción de cocaína.”

El presidente insistió en que el combate contra estas estructuras debe concentrarse en las cabezas económicas y operativas del narcotráfico.

Para ello, señaló que “no solamente se trata de un combate militar sino, siendo economías ilícitas, es jurídico-militar, y por tanto hay que capturar al capo que maneja las fuerzas de ‘Iván Mordisco’”

En su mensaje, el presidente Petro indicó que esta instrucción busca afectar la estructura financiera que sostiene la violencia en la región. Señaló que Zárate actúa como comprador principal de la cocaína producida por el grupo de ‘Mordisco’, lo que lo convierte en un actor determinante dentro de la cadena del narcotráfico en la altillanura.