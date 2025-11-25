Petro, pese al escándalo de la infiltración, mantiene dialogos de paz con alias Calarcá: «Solo de él dependerá si se rompen negociaciones»

–(Imagen alias Calarcá). El presidente Gustavo Petro reiteró este martes que son falsas las acusaciones contra el general Juan Miguel Huertas Herrera sobre sus nexos de las disidencias de las Farc, a tiempo que notificó que continuará las negociaciones de paz con su cabecilla alias «Calarcá» y que de él depende si estas se rompen.

Las precisiones las hizo el jefe del Estado en un nuevo trino en X en el que señala «la importancia de desmontar el análisis falso de Caracol», porque subraya que se trata de un «intento que hacen algunos odiantes corruptos, de entregar pruebas falsas a EEUU para un posible indictment y darle razón jurídica al prejuicio que desató la frase «Petro es el jefe de los narcotraficantes». Además indica que esta es una «expresión mentirosa con la que tratan de destruir a mi familia y al progresismo colombiano».

Reafirma que «la acusación contra el general Huertas es falsa, porque tal como dice el comunicado del Ejército Nacional, el general Huertas fue sacado del servicio en el año 2021, antes de mi gobierno por quienes controlaban en ese momento al Ejército y a quienes en el caso del general Zapateiro, lo comandaban y sobre quien tengo serias dudas de sus conductas».

Y subraya que «el reingreso del general Huertas solo se dió en agosto del 2025, hace algo más de tres meses, tiempo que no le dió para ponerse como funcionario público en contacto con Calarcá».

Luego puntualiza: «Con Calarcá hoy hay negociaciones en primera fase sin que haya pasado a una negociación avanzada de paz y sin cese al fuego. Las fuerzas de Calarcá son atacadas por nuestro ejército y solo de él dependerá si se rompen negociaciones».

Y concluye: «La posibilidad de una negociación seria está en que Calarcá colabore en transformar las zonas que de hoja de Coca en la selva amazónica del Guaviare y el Meta en selva original y el no reclutamiento de niños y el respeto a la libertad de decisón de las comunidades donde se asienta».

La víspera, en su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro, afirmó: «Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wimer son falsos».

Y agregó que se trata de querer purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del ejército corruptos. Varios casos como el robo de armas al ejército en la Guajira y precisamente la entrega a bandidos de permisos para hacer compañías de seguridad, es gracias a eso».

Subrayó que en la captura de escoltas oficiales presentes en dónde están los bandidos que se capturan hemos distinguido varias de estas compañías legales al mando de criminales.

Igualmente señaló: «El negocio ha sido suspendió en mi gobierno y por eso reaccionan. Son Miles de millones de pesos de sobornos que se detuvieron para frenar el uso del estado para el paramilitarismo. En el gobierno de Duque la entrega de permisos legales a criminales fue masivo.El negocio se intentó perpetuar pero lo detuve».

Adicionalmente indicóq que todos las agencias de inteligencia deben hacer públicos sus informes en el tiempo prudencial.

«Los lazos entre oficiales del ejército y la policía deben cortarse de inmediato, la contrainteligencia es para detectarlos y no para hacer uso político de la información» complementó y terminó señalando: «Que coincidencia que ahora denuncien a quienes vienen denunciando los nexos de la corrupción dentro de la fuerza pública».