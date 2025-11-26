Dian convoca a Feria de Servicios a 43 mil contribuyentes morosos que adeudan cerca de $6,7 billones 26-11

Foto: Dian

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian realizará el 26 de noviembre una Feria Nacional de Servicios con énfasis en cobro, en busca de recaudar cerca de $6,7 billones que le adeudan al fisco nacional unos 43.000 contribuyentes con obligaciones fiscales pendientes.

De ese monto la mayor concentración de cartera se encuentra en Bogotá, con una deuda de $1,56 billones; le siguen Medellín, con $921.392 millones; Santa Marta, con $795.673 millones; Barranquilla, con $765.828 millones; y Cali, con $648.208 millones.

Durante la jornada, la Dian ofrecerá soluciones efectivas a los contribuyentes morosos para que puedan normalizar su situación tributaria antes de que avancen los procesos administrativos, priorizando a los contribuyentes con obligaciones pendientes por concepto de IVA, retención en la fuente, impuesto al consumo, entre otros.

La estrategia busca facilitar el pago de las obligaciones pendientes, prevenir sanciones posteriores y brindar acompañamiento directo para resolver trámites vinculados al cumplimiento tributario.

A su vez, la Dian brindará asesoría y atención personalizada a los contribuyentes citados mediante correo electrónico, y a los ciudadanos que voluntariamente quieran asistir a esta Feria de Servicios.

Los contribuyentes encontrarán servicios como información de cobranzas, orientación sobre facilidades de pago, corrección de inconsistencias, solicitud de devolución y compensación, inscripción o actualización del RUT, y orientación tributaria, aduanera y cambiaria.

En Bogotá la Feria de Servicios será en la Escuela de Impuestos y Aduanas (Avenida El Dorado #75-60) y en la Dirección Seccional de Impuestos (Carrera 6 # 15 – 32) de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

En el resto del país tendrá lugar en las 34 direcciones seccionales de Impuestos con competencia para el cobro, que se muestran a continuación.

La entidad invita a los ciudadanos citados a asistir a la jornada, pues esta decisión protege su patrimonio, reduce costos futuros y les devuelve la tranquilidad financiera.