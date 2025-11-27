El jefe del Pentágono reafirma amenaza a quien ingrese drogas a EE.UU: «Los mataremos»

–El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, reiteró este miércoles la amenaza de matar a todos aquellos que lleven drogas a su país, afirmando que el Gobierno estadounidense tiene «todo el derecho del mundo» de «asesinar» a quienes estén involucrados en esos delitos.

Durante su visita de República Dominicana, Hegseth afirmó en rueda de prensa que EE.UU está dedicado a combatir los carteles del narcotráfico, ya sea en Estados Unidos o en el Caribe, pues subrayó que la criminalidad «no conoce fronteras». Señaló que la cooperación con gobiernos locales será clave para perseguir a «narcoterroristas» y garantizar la seguridad nacional.

«El presidente (Donald) Trump cree en un principio claro: paz a través de la fuerza. Obtienes paz siendo fuerte. Y si eres un narcoterrorista que quiere traer drogas a Estados Unidos de América, te encontraremos, te arreglaremos y te acabaremos, porque tenemos todos los derechos del mundo», dijo el jefe del Pentágono. Y agregó: «Si estás involucrado en esa conducta, te mataremos».

Hegseth aseguró que la Casa Blanca cuenta con «muchos abogados, muchos analistas de inteligencia» y conoce «exactamente» a quién está apuntando y por qué.

El jefe del Pentágono llegó a territorio caribeño tan solo un día después que el titular del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Dan Caine, culminara una minigira por Puerto Rico y Trinidad y Tobago; este último, un país a escasos kilómetros por mar de Venezuela.

Todo esto coincide con un reporte reciente de la agencia Reuters, que señala que EE.UU. está listo para poner en marcha una nueva fase de operaciones contra Venezuela en los próximos días. (Información RT).