Régimen de Maduro cancela concesión a Avianca y a cinco aerolíneas más que suspendieron rutas a Venezuela

–Tras acusarlas de «terrorismo», el régimen de Nicolas Maduro revocó los permisos permanentes para operar en Venezuela a seis aerolíneas que suspendieron sus conexiones a Venezuela, por una alerta emitida por Estados Unidos sobre actividad militar en la región.

La medida aplica para la colombiana Avianca, la chilena-brasilera Latam, la brasileña GOL, la española Iberia, la portuguesa TAP y la turca Turkish «por sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos, suspendiendo unilateralmente sus operaciones aerocomerciales», indicó la autoridad para la aviación civil en una publicación en Instagram.

La decisión se produjo al vencerse el plazo de 48 horas que diera el régimen chavista a las compañías aéreas que suspendieron sus itinerarios para que retomaran sus operaciones en Venezuela.

Las compañías afectadas cancelaron los viajes luego de que el pasado viernes la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos instara a los aerolíneas comerciales a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa en la región».

Al respecto, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó en la noche de este miércoles que el Gobierno de su país «decide quién vuela y quién no» y «se reserva el derecho de admisión».

«El Gobierno nacional, en una decisión soberana, les dijo a las empresas (aéreas): si en 48 horas ustedes no reanudan los vuelos, no los reanuden más. Quédense ustedes con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad y listo, no hay problema», manifestó Cabello en su programa semanal ‘Con el mazo dando’, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Por el momento, Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las compañías locales Avior y Conviasa (estatal) mantienen sus operaciones en la nación suramericana.

Las venezolanas Laser y Estelar, que viajan con los proveedores Plus Ultra e Iberojet, respectivamente, informaron este martes la suspensión de sus vuelos con destino a Madrid hasta el 1 de diciembre, luego de los avisos emitidos por la Autoridad Aeronáutica de España (AESA).

Estados Unidos mantiene un despliegue naval y aéreo en el mar Caribe, cerca de aguas venezolanas, lo que el Gobierno de Caracas denuncia como una «amenaza» para propiciar un cambio de régimen que saque del poder a Maduro, aunque la Administración de Donald Trump asegura que estas acciones se llevan a cabo para combatir el narcotráfico procedente de Latinoamérica. (Información DW).