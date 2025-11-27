Trump anuncia que «pronto» comenzará a atacar a los narcoterroristas en tierra firme: «Ya no vienen por mar»

–El presidente estadounidense, Donald Trump, notificó este jueves que «pronto» extenderá las supuestas operaciones antinarcóticos que lleva a cabo su país a tierra firme, con blanco preferente en Venezuela.

«En las últimas semanas han estado trabajando [los militares] para disuadir a Venezuela y a los narcotraficantes, que son muchos, […] ya no vienen por mar», sostuvo en una intervención desde la su residencia privada en Florida, en alusión a los ataques militares perpetrados por Washington contra pequeñas embarcaciones en aguas caribeñas y del océano Pacífico, a las que se ha sindicado sin pruebas de transportar drogas rumbo a EE.UU.

«Ya estamos haciendo mucho. Probablemente lo hayan notado, ya que envían sus venenos (drogas) a EE. UU., donde matan a cientos de miles de personas al año», prosiguió, al tiempo que anunció que «pronto» su Gobierno se encargaría de «esa situación».

«Hemos detenido casi el 85 % por mar y también comenzaremos a detenerlos por tierra. Por tierra es más fácil, pero eso comenzará muy pronto. Les hemos advertido: dejen de enviar veneno (drogas) a nuestro país», afirmó, sin aportar más detalles acerca del alcance ni la localización precisa de las futuras acciones militares de la Casa Blanca.

Esta misma jornada, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró que «no hay amenaza ni agresión» que «atemorice» a su país ni que lo tome «por sorpresa»; antes bien, dijo, el pueblo «se ha preparado con serenidad para defender su patria, su suelo, sus mares, su cielo, su alma y su historia, con [Simón] Bolívar al frente».

A ese respecto, refirió que de acuerdo con sondeos recientes realizados por encuestadoras prestigiosas, «el 82 % de los venezolanos y venezolanas dicen que están dispuestos a defender su patria sagrada con las armas en la mano».

«Si la historia exigiera que nos declaráramos una república en armas, otra vez la historia nos vería levantarnos con el estandarte sagrado [de los héroes de la independencia Francisco] de Miranda, de [Simón] Bolívar […] y tendríamos un solo destino: la victoria de nuestra dignidad, la victoria de nuestra historia», completó. (Información RT).