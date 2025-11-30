Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes del martes 2 al jueves 4 de diciembre en Bogotá
–(Foto EAAB). Desde este martes 2 y el jueves 4 de diciembre hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
—
Martes 2 de diciembre de 2025
—
Chapinero
Las Acacias
De la Calle 70 a la Calle 72 Bis, por la Carrera 1 (Avenida Circunvalar)
9:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Puente Aranda
Torremolinos
De la Carrera 51 a la Transversa 53, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Diagonal 1 Sur
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Puente Aranda
Autopista Muzú Oriental, Autopista Muzú, Autopista Sur y Remanso Sur.
De la Transversal 35 a la Carrera 51, entre la Diagonal 16 Sur a la Calle 42 Sur
7:00 a.m.
27 horas
Relocalización de válvula
Puente Aranda
Alquería la fragua Norte
De la Carrera 68 a la Carrera 68A, entre la Calle 37 Sur a la Calle 37B Sur
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Fontibón
Hospital de Fontibón, Guadual Fontibón
De la Carrera 90 a la Carrera 107, entre la Diagonal 16 a la Calle 17
10:00 a.m.
24 horas
Cambio de hidrante y válvula
San Cristóbal
Libertadores
De la Calle 56 Sur a la Diagonal 58A Sur, entre la Transversal 14 Este a la Transversal 14D Este
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Kennedy
Llano Grande, María Paz, Corabastos, Pio XII (Sur de La Avenida Calle 3)
De la Diagonal 3 a la Calle 40B Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86
De la Avenida Calle 3 a la Diagonal 2, entre la Carrera 79A a la Avenida Carrera 80
10:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
—
Miércoles 3 de diciembre de 2025
—
Usaquén
San Cristóbal Norte, Santa Teresa
De la Carrera 8A a la Carrera 9, entre la Calle 163A a la Calle 170
8:00 a.m.
24 horas
Instalación de válvula
Usaquén
Escuela Militar, Rincón del Chicó, Santa Ana Occidental
De la Carrera 7 a la Carrera 15, entre la Calle 100 a la Calle 116
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Suba
La Chucua, Potrerillo, Costa Azul, El Poa, Las Flores, Villa Elisa
De la Carrera 92 a la Carrera 104, entre la Calle 132A a la Calle 145
8:00 a.m.
24 horas
Instalación de válvula
Antonio Nariño
Policarpa, Sevilla, Complejo hospitalario San Juan de Dios
De la Calle 1 a la Calle 5 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14
7:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Puente Aranda
Primavera
De la Calle 3 a la Calle 6, entre la Carrera 36 a la Carrera 42
8:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Rafael Uribe Uribe
Tunal
De la Transversal 14 a Carrera 25A, entre Calle 42 Sur a la Calle 48C Sur
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
San Cristóbal
Vitelma, Buenos Aires
De la Carrera 1C Este a la Carrera 8 Este, entre la Calle 10 Sur a la Calle 6 Sur
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
San Cristóbal
Montebello, Córdoba, Bello Horizonte
De la Calle 24A Sur a la Calle 32A Sur, entre la Carrera 2 a la Carrera 4 Este
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Gachancipá, Cundinamarca
Municipio de Gachancipá – Vereda Gaucha
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento correctivo
—
Jueves 4 de diciembre de 2025
—
Suba
Canódromo, Prado Veraniego Sur
De la Carrera 45 a la Carrera 56, entre la Calle 127 a la Calle 129
8:00 a.m.
24 horas
Instalación de válvula
Kennedy
Provivienda Oriental
De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a Carrera 71D
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Kennedy
Hipotecho Occidental, Hipotecho, Igualdad
De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72
8:00 a.m.
24 horas
Empates e Instalación de válvula
San Cristóbal
Hoya San Cristóbal, Ramírez, Buenos Aires, La María, Vitelma, Santa Ana Sur, San Cristóbal Sur, Monte Carlo, Las Mercedes, San Blas, San Blas II, San Pedro, Santa Inés Sur
De la Transversal 1 Este a la Carrera 10 Este, entre la Calle 8 Sur a la Calle 28 Sur
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Bosa
Alameda del Parque, Carlos Alban, Charles de Gaulle, El Palmar, Israelitas, José María Carbonel, Despensa, Nueva Granada Bosa, Villa Anny II, Villas del Velero
De la Carrera 77G a la Transversal 79D, entre la Calle 69B Sur a la Diagonal 73F Sur
10:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.