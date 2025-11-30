Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes del martes 2 al jueves 4 de diciembre en Bogotá

–(Foto EAAB). Desde este martes 2 y el jueves 4 de diciembre hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.



—

Martes 2 de diciembre de 2025

—

Chapinero

Las Acacias

De la Calle 70 a la Calle 72 Bis, por la Carrera 1 (Avenida Circunvalar)

9:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Puente Aranda

Torremolinos

De la Carrera 51 a la Transversa 53, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Diagonal 1 Sur

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Puente Aranda

Autopista Muzú Oriental, Autopista Muzú, Autopista Sur y Remanso Sur.

De la Transversal 35 a la Carrera 51, entre la Diagonal 16 Sur a la Calle 42 Sur

7:00 a.m.

27 horas

Relocalización de válvula

Puente Aranda

Alquería la fragua Norte

De la Carrera 68 a la Carrera 68A, entre la Calle 37 Sur a la Calle 37B Sur

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Fontibón

Hospital de Fontibón, Guadual Fontibón

De la Carrera 90 a la Carrera 107, entre la Diagonal 16 a la Calle 17

10:00 a.m.

24 horas

Cambio de hidrante y válvula

San Cristóbal

Libertadores

De la Calle 56 Sur a la Diagonal 58A Sur, entre la Transversal 14 Este a la Transversal 14D Este

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Kennedy

Llano Grande, María Paz, Corabastos, Pio XII (Sur de La Avenida Calle 3)

De la Diagonal 3 a la Calle 40B Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86

De la Avenida Calle 3 a la Diagonal 2, entre la Carrera 79A a la Avenida Carrera 80

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

—

Miércoles 3 de diciembre de 2025

—

Usaquén

San Cristóbal Norte, Santa Teresa

De la Carrera 8A a la Carrera 9, entre la Calle 163A a la Calle 170

8:00 a.m.

24 horas

Instalación de válvula

Usaquén

Escuela Militar, Rincón del Chicó, Santa Ana Occidental

De la Carrera 7 a la Carrera 15, entre la Calle 100 a la Calle 116

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Suba

La Chucua, Potrerillo, Costa Azul, El Poa, Las Flores, Villa Elisa

De la Carrera 92 a la Carrera 104, entre la Calle 132A a la Calle 145

8:00 a.m.

24 horas

Instalación de válvula

Antonio Nariño

Policarpa, Sevilla, Complejo hospitalario San Juan de Dios

De la Calle 1 a la Calle 5 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14

7:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Puente Aranda

Primavera

De la Calle 3 a la Calle 6, entre la Carrera 36 a la Carrera 42

8:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Rafael Uribe Uribe

Tunal

De la Transversal 14 a Carrera 25A, entre Calle 42 Sur a la Calle 48C Sur

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

San Cristóbal

Vitelma, Buenos Aires

De la Carrera 1C Este a la Carrera 8 Este, entre la Calle 10 Sur a la Calle 6 Sur

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

San Cristóbal

Montebello, Córdoba, Bello Horizonte

De la Calle 24A Sur a la Calle 32A Sur, entre la Carrera 2 a la Carrera 4 Este

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Gachancipá, Cundinamarca

Municipio de Gachancipá – Vereda Gaucha

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento correctivo

—

Jueves 4 de diciembre de 2025

—

Suba

Canódromo, Prado Veraniego Sur

De la Carrera 45 a la Carrera 56, entre la Calle 127 a la Calle 129

8:00 a.m.

24 horas

Instalación de válvula

Kennedy

Provivienda Oriental

De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a Carrera 71D

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Kennedy

Hipotecho Occidental, Hipotecho, Igualdad

De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72

8:00 a.m.

24 horas

Empates e Instalación de válvula

San Cristóbal

Hoya San Cristóbal, Ramírez, Buenos Aires, La María, Vitelma, Santa Ana Sur, San Cristóbal Sur, Monte Carlo, Las Mercedes, San Blas, San Blas II, San Pedro, Santa Inés Sur

De la Transversal 1 Este a la Carrera 10 Este, entre la Calle 8 Sur a la Calle 28 Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Bosa

Alameda del Parque, Carlos Alban, Charles de Gaulle, El Palmar, Israelitas, José María Carbonel, Despensa, Nueva Granada Bosa, Villa Anny II, Villas del Velero

De la Carrera 77G a la Transversal 79D, entre la Calle 69B Sur a la Diagonal 73F Sur

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.