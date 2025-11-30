Cortes de luz este lunes 1 de diciembre de 2025 en Bogotá, Cota, Chía y Zipaquirá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este lunes 1 de diciembre de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Cota, Chía y Zipaquirá, Cundinamarca.

Localidad de Suba

Barrio Lombardia. De la carrera 109 a carrera 111 entre calle 141 a calle 143. Desde las 8:15 a. m. hasta las 17:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Acacias Usquén. De la calle 144 a calle 146 entre carrera 6 a carrera 8. Desde las 8:30a. m. hasta las 17:00 p. m.

Barrio San Patricio. De la calle 111 a calle 117 entre carrera 16 a carrera 19. Desde las 7:00a. m. hasta las 17:00 p. m.

Barrio Santa Barbara Occidental. De la carrera 16 a carrera 18 entre calle 115 a calle 117. Desde las 7:00a. m. hasta las 17:00 p. m.

Barrio Barrio Tibabita. De la carrera 7 a carrera 9 entre calle 190 a calle 192. Desde las 8:00a. m. hasta las 17:00 p. m.

Localidad de Usme

Barrio Santa Librada. De la carrera 0 a carrera 2 entre calle 73 sur a calle 75 sur. Desde las 7:00a. m. hasta las 11:00 a. m.

Localidad de Bosa

Barrio San Bernardino XXV urbano. De la calle 88 sur a calle 90 sur entre carrera 97 a carrera 99. Desde las 8:30a. m. hasta las 17:30 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio El Nogal. De la calle 76 a calle 78 entre carrera 9 a carrera 11. Desde las 5:30a. m. hasta las 8:30 a. m.

Barrio La Salle. De la calle 60 a calle 62 entre carrera 4 a carrera 6. Desde las 8:00a. m. hasta las 17:00 p. m.

Barrio La Cabrera. De la calle 85 a calle 87 entre carrera 12 a carrera 14. Desde las 7:45a. m. hasta las 16:45 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Compartir. De la carrera 18 a carrera 20 entre calle 64 sur a calle 66 sur. Desde las 14:00a. m. hasta las 18:00 p. m.

Barrio Juan Pablo II. De la carrera 17 a carrera 19 entre calle 67 sur a calle 69 sur. Desde las 8:00a. m. hasta las 12:00 p. m.

Barrio Quiba Bajo. Vereda Quiba. Desde las 7:45 a las 4:30 p. m.

Barrio Sierra Morena. De la calle 69 sur a calle 71 sur entre carrera 72 a carrera 74. Desde las 8:15a. m. hasta las 17:30 p. m.

Municipios aledaños de Cundinamarca

Municipio de Cota

Vereda Vuelta Grande. Desde las 8:00a. m. hasta las 17:00 p. m.

Barrio Montevideo. De la calle 17 a calle 19 entre carrera 67 a carrera 69. Desde las 8:45a. m. hasta las 12:45 p. m.

Municipio de Chía

De la calle 11 a calle 13 entre carrera 1 a carrera 3. Desde las 8:30a. m. hasta las 17:30 p. m.

Municipio de Zipaquirá

De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 22 a calle 24. Desde las 7:45a. m. hasta las 17:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.