    • Bogotá Cortes de Agua

    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de martes 2 y miércoles 3 de diciembre en Bogotá

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Foto EAAB). Este martes 2 y miércoles 3 de diciembre hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república y el municipio de Soacha, Cundinamarca, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.


    Martes 2 de diciembre de 2025

    Chapinero

    Las Acacias
    De la Calle 70 a la Calle 72 Bis, por la Carrera 1 (Avenida Circunvalar)
    9:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Puente Aranda

    Torremolinos
    De la Carrera 51 a la Transversa 53, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Diagonal 1 Sur
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Puente Aranda

    Autopista Muzú Oriental, Autopista Muzú, Autopista Sur y Remanso Sur.
    De la Transversal 35 a la Carrera 51, entre la Diagonal 16 Sur a la Calle 42 Sur
    7:00 a.m.
    27 horas
    Relocalización de válvula

    Puente Aranda

    Alquería la fragua Norte
    De la Carrera 68 a la Carrera 68A, entre la Calle 37 Sur a la Calle 37B Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Fontibón

    Hospital de Fontibón, Guadual Fontibón
    De la Carrera 90 a la Carrera 107, entre la Diagonal 16 a la Calle 17
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cambio de hidrante y válvula

    San Cristóbal

    Libertadores
    De la Calle 56 Sur a la Diagonal 58A Sur, entre la Transversal 14 Este a la Transversal 14D Este
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Kennedy

    Llano Grande, María Paz, Corabastos, Pio XII (Sur de La Avenida Calle 3)
    De la Diagonal 3 a la Calle 40B Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86
    De la Avenida Calle 3 a la Diagonal 2, entre la Carrera 79A a la Avenida Carrera 80
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros


    Miércoles 3 de diciembre de 2025

    Usaquén

    San Cristóbal Norte, Santa Teresa
    De la Carrera 8A a la Carrera 9, entre la Calle 163A a la Calle 170
    8:00 a.m.
    24 horas
    Instalación de válvula

    Usaquén

    Escuela Militar, Rincón del Chicó, Santa Ana Occidental
    De la Carrera 7 a la Carrera 15, entre la Calle 100 a la Calle 116
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Suba

    La Chucua, Potrerillo, Costa Azul, El Poa, Las Flores, Villa Elisa
    De la Carrera 92 a la Carrera 104, entre la Calle 132A a la Calle 145
    8:00 a.m.
    24 horas
    Instalación de válvula

    Antonio Nariño

    Policarpa, Sevilla, Complejo hospitalario San Juan de Dios
    De la Calle 1 a la Calle 5 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14
    7:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Puente Aranda

    Primavera
    De la Calle 3 a la Calle 6, entre la Carrera 36 a la Carrera 42
    8:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Rafael Uribe Uribe

    Tunal

    De la Transversal 14 a Carrera 25A, entre Calle 42 Sur a la Calle 48C Sur
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    San Cristóbal

    Vitelma, Buenos Aires
    De la Carrera 1C Este a la Carrera 8 Este, entre la Calle 10 Sur a la Calle 6 Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    San Cristóbal

    Montebello, Córdoba, Bello Horizonte
    De la Calle 24A Sur a la Calle 32A Sur, entre la Carrera 2 a la Carrera 4 Este
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Gachancipá, Cundinamarca

    Municipio de Gachancipá – Vereda Gaucha
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento correctivo

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte