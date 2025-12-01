Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de martes 2 y miércoles 3 de diciembre en Bogotá
–(Foto EAAB). Este martes 2 y miércoles 3 de diciembre hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república y el municipio de Soacha, Cundinamarca, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
—
Martes 2 de diciembre de 2025
—
Chapinero
Las Acacias
De la Calle 70 a la Calle 72 Bis, por la Carrera 1 (Avenida Circunvalar)
9:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Puente Aranda
Torremolinos
De la Carrera 51 a la Transversa 53, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Diagonal 1 Sur
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Puente Aranda
Autopista Muzú Oriental, Autopista Muzú, Autopista Sur y Remanso Sur.
De la Transversal 35 a la Carrera 51, entre la Diagonal 16 Sur a la Calle 42 Sur
7:00 a.m.
27 horas
Relocalización de válvula
Puente Aranda
Alquería la fragua Norte
De la Carrera 68 a la Carrera 68A, entre la Calle 37 Sur a la Calle 37B Sur
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Fontibón
Hospital de Fontibón, Guadual Fontibón
De la Carrera 90 a la Carrera 107, entre la Diagonal 16 a la Calle 17
10:00 a.m.
24 horas
Cambio de hidrante y válvula
San Cristóbal
Libertadores
De la Calle 56 Sur a la Diagonal 58A Sur, entre la Transversal 14 Este a la Transversal 14D Este
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Kennedy
Llano Grande, María Paz, Corabastos, Pio XII (Sur de La Avenida Calle 3)
De la Diagonal 3 a la Calle 40B Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86
De la Avenida Calle 3 a la Diagonal 2, entre la Carrera 79A a la Avenida Carrera 80
10:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
—
Miércoles 3 de diciembre de 2025
—
Usaquén
San Cristóbal Norte, Santa Teresa
De la Carrera 8A a la Carrera 9, entre la Calle 163A a la Calle 170
8:00 a.m.
24 horas
Instalación de válvula
Usaquén
Escuela Militar, Rincón del Chicó, Santa Ana Occidental
De la Carrera 7 a la Carrera 15, entre la Calle 100 a la Calle 116
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Suba
La Chucua, Potrerillo, Costa Azul, El Poa, Las Flores, Villa Elisa
De la Carrera 92 a la Carrera 104, entre la Calle 132A a la Calle 145
8:00 a.m.
24 horas
Instalación de válvula
Antonio Nariño
Policarpa, Sevilla, Complejo hospitalario San Juan de Dios
De la Calle 1 a la Calle 5 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14
7:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Puente Aranda
Primavera
De la Calle 3 a la Calle 6, entre la Carrera 36 a la Carrera 42
8:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Rafael Uribe Uribe
Tunal
De la Transversal 14 a Carrera 25A, entre Calle 42 Sur a la Calle 48C Sur
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
San Cristóbal
Vitelma, Buenos Aires
De la Carrera 1C Este a la Carrera 8 Este, entre la Calle 10 Sur a la Calle 6 Sur
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
San Cristóbal
Montebello, Córdoba, Bello Horizonte
De la Calle 24A Sur a la Calle 32A Sur, entre la Carrera 2 a la Carrera 4 Este
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Gachancipá, Cundinamarca
Municipio de Gachancipá – Vereda Gaucha
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento correctivo
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.