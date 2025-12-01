Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de martes 2 y miércoles 3 de diciembre en Bogotá

–(Foto EAAB). Este martes 2 y miércoles 3 de diciembre hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república y el municipio de Soacha, Cundinamarca, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

—

Martes 2 de diciembre de 2025

—

Chapinero

Las Acacias

De la Calle 70 a la Calle 72 Bis, por la Carrera 1 (Avenida Circunvalar)

9:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Puente Aranda

Torremolinos

De la Carrera 51 a la Transversa 53, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Diagonal 1 Sur

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Puente Aranda

Autopista Muzú Oriental, Autopista Muzú, Autopista Sur y Remanso Sur.

De la Transversal 35 a la Carrera 51, entre la Diagonal 16 Sur a la Calle 42 Sur

7:00 a.m.

27 horas

Relocalización de válvula

Puente Aranda

Alquería la fragua Norte

De la Carrera 68 a la Carrera 68A, entre la Calle 37 Sur a la Calle 37B Sur

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Fontibón

Hospital de Fontibón, Guadual Fontibón

De la Carrera 90 a la Carrera 107, entre la Diagonal 16 a la Calle 17

10:00 a.m.

24 horas

Cambio de hidrante y válvula

San Cristóbal

Libertadores

De la Calle 56 Sur a la Diagonal 58A Sur, entre la Transversal 14 Este a la Transversal 14D Este

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Kennedy

Llano Grande, María Paz, Corabastos, Pio XII (Sur de La Avenida Calle 3)

De la Diagonal 3 a la Calle 40B Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86

De la Avenida Calle 3 a la Diagonal 2, entre la Carrera 79A a la Avenida Carrera 80

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

—

Miércoles 3 de diciembre de 2025

—

Usaquén

San Cristóbal Norte, Santa Teresa

De la Carrera 8A a la Carrera 9, entre la Calle 163A a la Calle 170

8:00 a.m.

24 horas

Instalación de válvula

Usaquén

Escuela Militar, Rincón del Chicó, Santa Ana Occidental

De la Carrera 7 a la Carrera 15, entre la Calle 100 a la Calle 116

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Suba

La Chucua, Potrerillo, Costa Azul, El Poa, Las Flores, Villa Elisa

De la Carrera 92 a la Carrera 104, entre la Calle 132A a la Calle 145

8:00 a.m.

24 horas

Instalación de válvula

Antonio Nariño

Policarpa, Sevilla, Complejo hospitalario San Juan de Dios

De la Calle 1 a la Calle 5 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14

7:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Puente Aranda

Primavera

De la Calle 3 a la Calle 6, entre la Carrera 36 a la Carrera 42

8:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Rafael Uribe Uribe

Tunal

De la Transversal 14 a Carrera 25A, entre Calle 42 Sur a la Calle 48C Sur

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

San Cristóbal

Vitelma, Buenos Aires

De la Carrera 1C Este a la Carrera 8 Este, entre la Calle 10 Sur a la Calle 6 Sur

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

San Cristóbal

Montebello, Córdoba, Bello Horizonte

De la Calle 24A Sur a la Calle 32A Sur, entre la Carrera 2 a la Carrera 4 Este

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Gachancipá, Cundinamarca

Municipio de Gachancipá – Vereda Gaucha

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento correctivo

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.