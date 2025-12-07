Únase sin falta a la Ciclovía de Bogotá este domingo 7 de diciembre de 2025

Foto: IDRD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) te invita a disfrutar de los planes y las actividades programadas en la Ciclovía de Bogotá este domingo 7 de diciembre, para que vivas una jornada llena de deporte y diversión. ¡Agéndate y haz parte de la cita más grande con la bicicleta, la movilidad sostenible y la activación deportiva!

Recuerda que el gran parque lineal de la Ciclovía de Bogotá funciona los domingos y festivos, entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.

La tradicional jornada de Ciclovía de Bogotá es un espacio gratuito que podrán aprovechar los habitantes de la capital y turistas para ejercitarse en algunas de las vías de la ciudad.

Recuerda que en toda la Ciclovía de Bogotá de domingos y festivos podrás encontrar

Recreación gratuita para todos los habitantes.

Actividades para mejorar la salud física y mental.

Integración social con otros ciudadanos de todas las edades y condiciones socio-económicas.

La Ciclovía de Bogotá funciona por las principales vías de la ciudad, interconectadas en un circuito de 127.69 kilómetros, para el disfrute de toda la ciudadanía.

Agéndate con estas actividades de la Ciclovía de Bogotá, este domingo 7 de diciembre

Campañas de Comportamiento vial

Recuerda las normas de la Ciclovía para que la disfrutes de forma segura.

El domingo 7 de diciembre en:

Calle 116 con carrera 15

Ciclovía Te Cuida

Se tendrán actividades lúdicas y de preparación para el ciclismo en la Ciclovía.

Este domingo 7 de diciembre en:

Carrera 60 con calle 64

Calle 26 con carrera 25

Pista de habilidades en bicicleta

Reta tu habilidad en la bicicleta con una pista con algunos obstáculos.

Este domingo 7 de diciembre en:

Carrera 9 con calle 116

Ciclovía Alternativa

Se tendrán deportes alternativos para que los puedas conocer y practicar.

Este domingo 7 de diciembre en:

Carrera 9 con calle 116 – Pickleball y freestyle football

Puntos de ‘Bogotá en Forma’ en la Ciclovía

Este domingo 7 de diciembre, en el punto de Recreovía se tendrán diferentes clases para todos los asistentes.

Puntos ubicados en:

Carrera 7 con calle 36 (Parque Nacional)

Calle 54 sur con carrera 95 A

Puntos de ‘Bogotá en Bici’ en la Ciclovía

Aprende a montar bicicleta. El domingo 7 de diciembre, los puntos de Escuela de la Bicicleta habilitados son:

Carrera 24 con calle 42

Avenida Boyacá con calle 134

Calle 54 sur con carrera 95 A

Secretaria Distrital de Salud – Salud y Bienestar, Entorno Educativo

Este domingo 7 de noviembre, se tendrán varios puntos para el desarrollo de acciones de educación para la salud pública, promoción en la salud mental, salud sexual y reproductiva, hábitos saludables y actividad física, pruebas de VIH, sífilis hepatitis B en:

Avenida Boyacá con calle 26

Carrera 7 con calle 60

Carrera 7 con calle 28

Avenida Boyacá con carrera 24

En estos puntos podrás hacer una breve consulta sobre tu estado de salud, además de recibir orientaciones para mejorar tus hábitos de cuidado.

Carrera UCI gran fondo de ciclismo

Este domingo 7 de diciembre, para el desarrollo del evento, desde el programa Ciclovía se tendrá las siguiente suspensión de calzada de 7:00 a. m. a 12:00 m:

Calle 116 entre carrera 9 y carrera 53.

También se modificará el operativo de la Ciclovía en: