Estas son las vías habilitadas para la Ciclovía Nocturna del próximo jueves 11 de diciembre

Foto: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

La Ciclovía Nocturna que se realiza el jueves 11 de diciembre de 2025 es una oportunidad para disfrutar en familia, promover la actividad física y reforzar el compromiso con la sostenibilidad en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Aquí te presentamos las vías que estarán en funcionamiento por cuenta de la tradicional Ciclovía Nocturna para que planees tus viajes y regreso a casa.

Se habilitarán las siguientes vías para el funcionamiento de la de Ciclovía nocturna, las cuales se presentan de forma sectorizada por corredores de 6:00 p. m. a 12:00 m.:

– Calle 170 entre la Carrera 9 y la Avenida Boyacá

– Calle 116 entre la Carrera 7 y la Avenida Boyacá

– Calle 72 entre la Carrera 7 y la Carrera 15

– Calle 26 entre la Carrera 7 y la Carrera 96i

– Calle 17 sur y Diagonal 16 sur entre la Carrera 7 y la Carrera 50

– Calle 39 sur entre la Carrera 50 y la Avenida Boyacá

– Avenida Boyacá entre la Carrera 24 y la Calle 170

– Avenida Córdoba entre la Calle 116 y la Calle 127

– Carrera 50 entre Avenida Américas y Autopista sur

– Carrera 15 entre Calle 72 y Calle 127

– Carrera 9 entre Calle 116 y Calle 170

– Carrera 7 entre Calle 22 sur y Calle 116

Conoce el mapa del recorrido que tendrá la Ciclovía Nocturna

La Ciclovía Nocturna del jueves 11 de diciembre de 2025 es una invitación a disfrutar la ciudad en familia, promover la actividad física y fortalecer el compromiso con la sostenibilidad en Bogotá’. Aprovecha esta tradicional jornada para planear tus recorridos y vivir una noche diferente sobre ruedas.