Este 11 de diciembre hay dos ferias de empleo imperdibles

Accede a 212 vacantes laborales con ‘Talento Capital’ para técnicos en mantenimiento de motores diésel, eléctrico en mantenimiento automotriz, ayudante eléctrico de mantenimiento automotriz y operadores y operadoras de Tienda. Asiste este jueves 11 de diciembre de 2025, a dos Ferias de Empleo de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá en el centro y en la localidad de Kennedy en el occidente de Bogotá.

Empleo

La estrategia ‘Talento Capital’ liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), continúa conectando a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales.

Requisitos:

Feria de Empleo de ‘Talento Capital’ en la localidad de Santa Fe en el centro de Bogotá

¡Si eres bachiller y estás buscando empleo, esta Feria de Empleo es para ti! La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá en alianza con Tiendas Ara ofrecen 100 puestos de trabajo disponibles para operadores y operadoras de tienda.

Detalles de las vacantes:

Contrato: Término indefinido.

Experiencia: Con o sin experiencia.

Formación: Bachiller.

Funciones:

Surtido de mercancía.

Registro en caja.

Impulso de productos.

Horneo de panadería y pollo.

Limpieza dentro y fuera de la tienda.

Rotación de mercancía.

Organización de bodega.

Atención al cliente.

Convocatoria dirigida a residentes de las localidades de Santa Fe, Los Mártires y Antonio Nariño. Asiste este jueves 11 de diciembre, 8:30 a. m. a 1:00 p. m.

Centro Comercial Intercentro:

• Entrada 1: Cra. 10 #23-66

• Entrada 2: Cl. 24 #9-29 y 9-31

• Entrada 3: Cra. 9 #23-49 y 23-59.

Confirma tu asistencia, en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), ingresando aquí.

Feria de Empleo de ‘Talento Capital’ en la localidad de Kennedy, en el occidente de Bogotá

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá en alianza con GMOVIL S.A.S tiene 112 puestos de trabajo para perfiles en mantenimiento automotriz y operación de transporte para hacer parte del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP).

Perfiles disponibles:

Técnico en mantenimiento de motores diésel.

Eléctrico en mantenimiento automotriz.

Ayudante eléctrico (mantenimiento automotriz).

Ayudante mecánico.

Operador de bus zonal del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP).

Detalles de las vacantes:

Contrato: Término Indefinido.

Experiencia: Desde seis meses.

Nivel educativo: Primaria, bachillerato, técnicos o tecnólogos.

Asiste este jueves 11 de diciembre de 2025, de 9:00 a. m. a 12:00 m. en la avenida Ciudad de Cali #13C-51, Patio Tintal – GMóvil en la localidad de Kennedy.

Lleva tu hoja de vida y documento de identificación.