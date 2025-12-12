Pueblos del Caribe rechazan bombardeos de EE.UU y exigen respeto por la integridad física y moral del presidente Gustavo Petro y su familia

–La II Cumbre de los Pueblos del Caribe Occidental, reunida en la isla colombiana de San Andrés, emitió este jueves un fuerte pronunciamiento contra los bombardeos de EE.UU en el Mar Caribe, advirtiendo que vulneran la convivencia y llenan de zozobra a toda la región.

?“Nosotros, los pueblos del Caribe, hacemos eco al pronunciamiento del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y rechazamos enérgicamente los recientes bombardeos en aguas caribeñas, hechos que ya han generado alrededor de 100 ejecuciones extrajudiciales, conforme datos del Gobierno de los Estados Unidos», indica el comunicado leído en desarrollo del evento liderado por el presidente Gustavo Petro.

En la declaración ‘El Caribe Occidental como Territorio y Maritorio de Paz’, los representantes de los pueblos caribeños denunciaron que estos bombardeos “mantienen en riesgo permanente la vida de civiles, particularmente la vida de pescadores, que cada día sostienen la soberanía alimentaria y cultural de nuestros pueblos. Esas acciones vulneran nuestra convivencia con el maritorio y llenan de zozobra a toda la región».

Para los pueblos de esta región, “la vida en el Caribe no puede ser moneda de cambio ni escenario de acciones militares que desconocen nuestra soberanía y la dignidad de nuestros territorios».

Por lo consiguiente –agrega el comunicado–, “en atención al derecho internacional y las obligaciones que vinculan a los Estados, hacemos un llamado al cese inmediato de toda operación que amenace a nuestros pueblos». En este sentido, exigen “investigaciones transparentes, sanciones y reparaciones por los hechos ocurridos».

De igual manera, los pueblos del Caribe hicieron “un llamado al respeto absoluto de la integridad física y moral del presidente Gustavo Petro y su familia. Ninguna disputa política justifica intimidaciones, señalamientos o riesgos que comprometan su seguridad personal o la de sus seres queridos».

“Los pueblos del Caribe reafirmamos que nuestro maritorio es zona de paz. Ningún país y ningún presidente puede situarse por encima de este principio», puntualiza el comunicado.

Cabe indicar que este pronunciamiento fue presentado por los líderes: profesor Quince Ducan, Edwin Paterson, Darío Solano y el pastor Alberto Gordon.

Antes de su lectura, el profesor Duncan expresó: “Abrí el periódico, leí una noticia, me pareció absurdo. Como están de moda los fake news, entonces decidí cambiar. Fui a CNN, fui a la BBC, finalmente llegué a la Deutsche Welle. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que la noticia era cierta: alguien erigido procónsul romano en el norte se atrevió a decir… Ya habíamos visto que estaban matando gente, más de 80 personas, pero que se llegara al punto de decirle, con esas palabras: ‘Petro, espero que me estés oyendo, porque después de Venezuela sigue usted’.

“Ya eso es demasiado, eso ya pasa los límites. Entonces estoy muy contento de que mis compañeros hayan estado de acuerdo en el pronunciamiento ‘El Caribe Occidental como Territorio y Maritorio de Paz'», concluyó.

En la II Cumbre de los Pueblos del Caribe Occidental, el abogado guatemalteco y experto en derechos de los pueblos indígenas, Mario Gerardo Ellington Lambe, reafirmó el compromiso colectivo con un futuro más justo e inclusivo para la región:

El presidente Gustavo Petro destacó el alcance del encuentro y advirtió: «Hemos reunido los pueblos del Caribe Occidental que han construido una ruta de trabajo hacia la confederación de pueblos caribeños. Asistieron afrocaribeños de Panamá Costa Rica, pueblos garifunas de Guatemala, Honduras, pueblos raizales de San Andrés y Providencia, pueblos Miskitos, en San Andrés Islas».

Y añadió:

-La confederación de pueblos expresa su derecho al amor Caribe y a la Paz y rechaza las casi 100 ejecuciones extrajudiciales contra sus gentes

-Reinvidica su derecho a la seguridad alimentaria, la conectividad entre los pueblos y la Gran Universidad del Caribe.

-Expresa su preocupación por la crisis climática que se expresa en el incremento del nivel del mar y la furia de los huracanes.

-Expresa su solidaridad conmigo y rechaza el insulto, la amenaza del que soy objeto y pide respeto para Colombia y mi familia.

Finalmente destacó que invitó «a la gran movilización de los pueblos por la paz del Caribe».