    Resultados del Baloto, loterías y chances de este sábado 13 de diciembre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías de Boyacá y Cauca y chances que jugaron este sábado 13 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 4727 – La 5ta 1 – Tarde 7031 – La 5ta 3 – Noche

    Culona
    Día 4276 – Noche

    Astro Sol
    6794 – Signo Cáncer

    Paisita
    Día 9737 – La 5ta 1 – Noche 8313

    Chontico
    Día 1839 – La 5ta 2 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 3534 – La 5ta 0 – Noche

    Sinuano
    Día 9737 – La 5ta 6 – Noche

    Cash Three
    Día 221 – Noche

    Play Four
    Día 0670 – Noche

    Samán
    Día 5385

    Caribeña
    Día 4366 – La 5ta 0 – Noche

    Motilón
    Tarde 0424 – La 5ta 8 – Noche

    Fantástica
    Día 8794 – La 5ta 9 – Noche

    Antioqueñita
    Día 9182 – La 5ta 9 – Tarde 6157 – La 5ta 0

