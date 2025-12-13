Resultados del Baloto, loterías y chances de este sábado 13 de diciembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías de Boyacá y Cauca y chances que jugaron este sábado 13 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 4727 – La 5ta 1 – Tarde 7031 – La 5ta 3 – Noche
Culona
Día 4276 – Noche
Astro Sol
6794 – Signo Cáncer
Paisita
Día 9737 – La 5ta 1 – Noche 8313
Chontico
Día 1839 – La 5ta 2 – Noche
Cafeterito
Tarde 3534 – La 5ta 0 – Noche
Sinuano
Día 9737 – La 5ta 6 – Noche
Cash Three
Día 221 – Noche
Play Four
Día 0670 – Noche
Samán
Día 5385
Caribeña
Día 4366 – La 5ta 0 – Noche
Motilón
Tarde 0424 – La 5ta 8 – Noche
Fantástica
Día 8794 – La 5ta 9 – Noche
Antioqueñita
Día 9182 – La 5ta 9 – Tarde 6157 – La 5ta 0