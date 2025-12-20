Régimen de Maduro denuncia «robo y secuestro» de segundo buque petrolero y desaparición de tripulación frente a costas venezolanas por EE.UU

–(Captura de video de Comando Sur de EE.UU).El régimen de Nicolás Maduro emitió este sábado un comunicado en el cual «denuncia y rechaza categóricamente el robo y secuestro de un nuevo buque privado que transportaba petróleo venezolano, así como la desaparición forzada de su tripulación, cometidos por efectivos militares de Estados Unidos de América en aguas internacionales».

En el escrito describe la acción como un «grave hecho de piratería» que viola la Carta de las Naciones Unidas, la Convencion de Ginebra sobre la Alta Mar y los principíos de derecho internacional «referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados».

«El modelo colonialista que pretende imponer el Gobierno de los Estados Unidos con este tipo de prácticas fracasará y será derrotado por el pueblo venezolano», destaca el documento, en el que se resalta que Caracas «seguirá adelante con su crecimiento económico, cimentado en sus 14 motores y el desarrollo de su industria de hidrocarburos, de manera independiente y soberana».

El régimen de Maduro reitera que «ejercerá todas las acciones correspondientes, incluyendo la denuncia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, otros organismos multilaterales y los gobiernos del mundo». «El Derecho Internacional se impondrá y los responsables de estos graves hechos responderán ante la justicia y la historia por su criminal proceder», advirtió.

Por su parte, Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana, afirmó que la intercepción por parte de EE.UU de un segundo buque petrolero frente a las costas de Venezuela no quedará impune.

En una publicación, la alta funcionaria señaló que Caracas «denuncia y rechaza categóricamente el robo y secuestro de un nuevo buque privado que transportaba petróleo venezolano», acción que calificó de «grave hecho de piratería».

«La República Bolivariana de Venezuela reafirma que estos actos no quedarán impunes y ejercerá todas las acciones correspondientes, incluyendo la denuncia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, otros organismos multilaterales y los gobiernos del mundo», reseña el comunicado. «El Derecho Internacional se impondrá y los responsables de estos graves hechos responderán ante la justicia y la historia por su criminal proceder», puntualiza.

In a pre-dawn action early this morning on Dec. 20, the US Coast Guard with the support of the Department of War apprehended an oil tanker that was last docked in Venezuela. The United States will continue to pursue the illicit movement of sanctioned oil that is used to fund… pic.twitter.com/nSZ4mi6axc — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 20, 2025

La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, confirmó este sábado que la Guardia Costera, con el apoyo del Departamento de Guerra, detuvo un petrolero que había atracado por última vez en Venezuela», en lo que describió como un «movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región». Estas afirmaciones que han sido ampliamente repudiadas por Caracas.

Asimismo, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, advirtió que el Departamento de Guerra y la Guardia Costera «llevará a cabo sin vacilar operaciones de interceptación marítima, a través de la ‘Operación Lanza del Sur’, para desmantelar las redes criminales ilícitas».

El primer buque petrolero fue asaltado por militares estadounidenses la semana pasada. En aquel momento, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tachó la situación de «acto absolutamente criminal e ilegal» y acusó a la Casa Blanca de actuar «como piratas del Caribe contra una nave mercantil, comercial, civil, privada, una nave de paz». (Información RT).