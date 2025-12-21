Eln anuncia «cese al fuego» en Navidad y año nuevo

–En un escrito publicado en Internet el Eln anunció este domingo «un cese unilateral del fuego» durante las festividades de Navidad y año nuevo. Concretamente, el grupo terrorista indica que suspenderá sus acciones criminales contra la fuerza pública entre las 00:00 horas del 24 de diciembre de 2025 y las 00:00 del 3 de enero de 2026.

El comuniado comienza señalando que «mientras el Gobierno de Estados Unidos despliega sus tropas por el Caribe para amenazar, agredir y saquear a los pueblos y naciones de nuestro continente, el Ejército de Liberación Nacional envía al pueblo colombiano un mensaje claro de paz declarando un Cese Unilateral el Fuego para esta temporada de festividades navideñas y fin de año».

Añade que la directiva de la organización «orienta a todas sus estructuras (a) no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado».

Igualmente afirma aclarar «que no es política del Eln realizar operaciones militares que afecten a la población, son los órganos de inteligencia del Estado y los grandes medios funcionales a ella, quienes adelantan una guerra comunicacional pretendiendo crear esa falsa imagen con base en mentiras».

Y finalmente indica dizque «en estos tiempos de agresión del Imperio norteamericano, el Eln está presto junto a los patriotas a defender la soberanía de Colombia».