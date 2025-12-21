Granjeros franceses arrojan toneladas de desperdicios y estiércol frente a la villa de Macron en protesta por acuerdo de libre comercio con Mercosur (VIDEO)

–(Captura de video redes). Cabezas de repollo, estiércol, neumáticos y otros desperdicios fueron arrojados este viernes frente a la villa del presidente Emmanuel Macron, ubicada en Le Touquet, al norte de Francia, en una singular protesta de granjeros contra los planes de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur y el impuesto a las importaciones de fertilizantes fuera del bloque.

In a protest over a trade deal between the EU and South America, farmers in France unloaded a variety of items in the street outside President Emmanuel Macron's holiday home, including tyres, cabbages and manure. ? https://t.co/GRqFVgv5Jy pic.twitter.com/Z1JIAIpeDJ — Sky News (@SkyNews) December 20, 2025

La protesta contra el eventual acuerdo con Mercosur se produjo en momentos en que en Brasil terminaba una cumbre de presidentes de Mercosur, en la cual se discutió el proyecto de acuerdo comercial con la Unión Europea y está en veremos.

Precisamente, en una declaración final, los mandatarios expresaron su decepción por el fracaso de la firma del Acuerdo de Asociación MERCOSUR-Unión Europea, como estaba previsto para la ocasión, debido a la falta de consenso político sobre el Acuerdo en los órganos de la Comunidad Europea.

El texto del Acuerdo es el resultado de un equilibrio cuidadosamente logrado después de 26 años de negociaciones y que su firma daría una señal positiva al mundo en la actual coyuntura internacional, fortaleciendo la integración entre los dos bloques.

Los presidentes suramericanos expresaron su confianza en que la Unión Europea ultimará los procedimientos internos que le permitirán firmar el Acuerdo, de modo que la Presidencia Pro Tempore y los Estados Partes podrían eventualmente fijar una posible fecha para la firma. (Información RT).