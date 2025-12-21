    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM $ 3,817,93 (vigencia 22 de diciembre)
    -Euro $ 4,520.50
    -Bitcoin US$ 87.957,00

    Tasa de Interés

    -DTF: 8,86%
    -UVR: $ 397,03
    -Tasa de Usura 25,02%

    -Café US$ 3,74
    -Petróleo Brent US$ 56,66

    Ariel Cabrera
