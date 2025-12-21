Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el domingo diciembre 21, 2025 -Dólar TRM $ 3,817,93 (vigencia 22 de diciembre) -Euro $ 4,520.50 -Bitcoin US$ 87.957,00 Tasa de Interés -DTF: 8,86% -UVR: $ 397,03 -Tasa de Usura 25,02% -Café US$ 3,74 -Petróleo Brent US$ 56,66 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorFiscalía impacta red ilegal que mediante la venta de facturas falsas habría simulado operaciones por más de $843 mil millones Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este lunes 22 de diciembre No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 9 y 0 También podría gustarte Nacional Reforma Pensional: Banco de la República pide mayor precisión sobre el manejo y funciones que se le asignan sobre el Fondo de Ahorro del Sistema de Protección Social Ariel Cabrera miércoles mayo 22, 2024 Nacional Desaparece helicóptero en Puerto Berrio Iván Briceño jueves enero 9, 2014 Economía Deuda externa colombiana es de 18.707 millones de dólares Iván Briceño miércoles febrero 2, 2011 Nacional Entidades han colocado 10.000 órdenes de compra en la tienda virtual del Estado Manuel Reyes Beltran lunes septiembre 19, 2016