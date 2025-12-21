Petro arremete contra directiva del BanRepública; advierte que «puede desencadenar una revaluación peligrosa»

–El presidente Gustavo Petro arremetió este domingo contra la Junta Directiva del Banco de la República. Tras señalar que no es verdad que mantenga inalterable la tasa de interés (en 9,25%, como lo anunció el viernes pasado), el primer mandatario alerta que puede desencadenar una revaluación peligrosa.La tasa de interés de política monetaria se mantiene en 9,25%.

La tasa de interés de política monetaria se mantiene en 9,25%. La decisión adoptada por la mayoría de los miembros de la #JuntaBanRep mantiene una postura cautelosa de la política monetaria. En su discusión de política, la Junta tuvo en cuenta los siguientes elementos ? pic.twitter.com/54Z9VZZ9LH — Banco República ?? (@BancoRepublica) December 19, 2025

«No mantienen igual la tasa de interés como dice el Banco de la República, no es verdad; sino que suben es la tasa de interés real, porque la inflación bajó el mes pasado, y además saben que EEUU y el Reino Unido van a bajar la tasa de interés en sus países, el banco puede desencadenar una revaluación peligrosa», precisa en X el jefe del Estado.

«El Banco de la República es independiente, pero solo del progresismo económico y de los trabajadores. El Banco de la Republica es dependiente de los intereses de los propietarios del capital financiero, quieren frenar a Colombia por política, para ver si la gobernanza paramilitar regresa», subraya.

El primer mandatario afirma que su exministro de Hacienda Jose Antonio Ocampo le recomendó la persona que indicó que asumiera el cargo en la junta directiva «y yo, estúpidamente acepté, dijo que era progresista, que barbaridad. Ella hacía una nueva mayoría, Qué engaño hasta con las mismas tesis de Ocampo que ya no las aplica su recomendada».

Y advierte: «Apúntenlo, es quizás el peor error que cometí en mi gobierno. Me autocrítico. Podía hoy tener la mayoría de la junta al lado de los intereses del pueblo trabajador, pero le creí a Ocampo, muy ingenuo yo».

El jefe del Estado enfatiza que «los economistas del poder no van a la cárcel», pero, subraya, «a quienes pensamos la economía desde la economía clásica, la economía política, nos quieren llevar es a la cárcel, por orden del banquero».

A renglón seguido se refiere al exministro Ricardo Bonilla y asegura que la que lo acusa, «una asesora uribista, también estaba con Ocampo y antes con Restrepo y con Carrasquilla en el gobierno de Duque. A Bonilla lo engañaron los adoradores de Uribe, a mí, los que se decían de centro. En vez de articularse al programa de gobierno que el pueblo votó, decidieron sabotearlo».

Igualente advierte que cualquier alianza política debe construirse sobre sólidos objetivos a favor del pueblo. «Esa es la lección que queda. Es a construir un estado social de derecho como ordena la constitución, que implica una evonomía social de mercado y con la regulación estatal en los sectores estratégicos económicos del país bien puesta. Es así como el mundo se dirige hoy económicamnete. Y es un proceso que debe estar ligado profundamente a la descarbonización de la economía porque sino, es la vida la que perece».

Por último señala que que ha demostrado en su gobierno «y en el bienestar mismo del pueblo, que ha aumentado, que las tesis neoliberales no son ciencia, son solo ideología política falseante al servicio de los megarricos».