Bus que causó 17 muertos y 20 heridos en Antioquia había adquirido fraudulentamente la revisión tecno-mecánica; Supertransporte suspende temporalmente al CDA que le otorgó el certificado

–(Foto redes). El Ministerio de Transporte informó que la Superintendencia de Transporte abrió investigación administrativa, formuló pliego de cargos y ordenó la suspensión inmediata por seis meses del Centro de Diagnóstico Automotor Comercializadora Servisuper Ltda, por presuntas irregularidades en la revisión técnico-mecánica del vehículo involucrado en el grave accidente de tránsito ocurrido el pasado 14 de diciembre en la vía que comunica los municipios de Remedios y Zaragoza, en Antioquia.

El siniestro dejó como resultado 17 personas fallecidas —16 de ellas adolescentes— y 20 personas heridas, una de las tragedias viales más graves registradas recientemente en el país, lo que motivó una actuación inmediata por parte de la autoridad de inspección, vigilancia y control del sector transporte. El bus regresaba de Coveñas, Sucre, con una excursión de graduación del Liceo Antioqueño de Bello, y cayó a un profundo abismo en el sector El Chispero.

De acuerdo con las verificaciones adelantadas por la SuperTransporte, el Centro de Diagnóstico Automotor habría alterado los resultados de la Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes, aprobando de manera irregular el vehículo de placas SON847 y reportando información presuntamente inconsistente al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), situación que habría puesto en riesgo directo la vida y la integridad de los usuarios de la vía.

Como medida preventiva y de ejecución inmediata, la Superintendencia de Transporte ordenó la suspensión de la habilitación del CDA por seis meses, lo que implica la desconexión del RUNT, la imposibilidad de expedir certificados de Revisión Técnico- Mecánica y de Emisiones Contaminantes, y la suspensión total del servicio a los usuarios, decisión que deberá ser informada públicamente en las instalaciones del centro.

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, respaldó la decisión adoptada por la Superintendencia de Transporte y reiteró el compromiso del Gobierno con la seguridad vial: “Esta tragedia jamás debió ocurrir. La muerte de 16 adolescentes y un conductor enluta al país y nos obliga como Estado a actuar con toda la contundencia. No vamos a permitir que la negligencia, la irresponsabilidad o las irregularidades en la revisión técnico-mecánica sigan cobrando vidas en las carreteras. La seguridad vial es una prioridad del Gobierno del Cambio y la vamos a defender con decisiones firmes, sanciones ejemplares y acciones concretas”, afirmó la ministra.

Durante la evaluación de las evidencias fílmicas del sistema SICOV y las verificaciones técnicas realizadas, la Superintendencia de Transporte identificó graves inconsistencias en el proceso de inspección del vehículo, entre ellas:

-Falencias en la inspección sensorial y en la toma de medidas de labrado.

-Ausencia de revisión exterior del vehículo (llantas, luces, carrocería).

-Ausencia de revisión interior (sillas, cinturones de seguridad, salidas de emergencia).

-Deficiencias en elementos de señalización y seguridad reflectiva.

El Superintendente de Transporte reiteró que la entidad actuará con máxima severidad frente a cualquier conducta que comprometa la seguridad vial y envió un mensaje claro a todos los organismos del sector tránsito: “Quien juegue con la vida de los ciudadanos enfrentará las sanciones más estrictas que permite la ley”.

Estos hallazgos sustentan la formulación de cargos por presunta alteración de resultados, reporte irregular de información al RUNT y puesta en riesgo de la vida de usuarios y terceros, en posible vulneración de la Ley 1702 de 2013.

La Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte continuará con el proceso administrativo correspondiente y no se descartan nuevas decisiones conforme avancen las investigaciones.

Finalmente, el Ministerio de Transporte recordó que este lunes fue lanzada la “Ruta por la Vida”, un plan integral del Gobierno Nacional orientado a fortalecer la prevención, el control y la responsabilidad en el tránsito, como parte del compromiso por reducir los siniestros viales y proteger la vida en las carreteras del país.

Este plan articula acciones de revisión, reconocimiento, registro, regulación y responsabilidad, con énfasis en el cumplimiento estricto de la revisión técnico-mecánica, el SOAT vigente y las condiciones de seguridad de los vehículos que prestan servicio de transporte.

El Ministerio del Transporte indicó que «con la Ruta por la Vida, el Gobierno Nacional reafirma que la seguridad vial no es un trámite, es una obligación, y que cada decisión de control, sanción y política pública tiene un solo propósito: que ningún viaje termine en tragedia».