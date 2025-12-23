Fueron liberados los 18 militares secuestrados en una asonada en el Chocó

–Como resultado de la gestión humanitaria coordinada por el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación y la Iglesia Católica, fueron dejados en libertad los 18 militares secuestrados en desarrollo de una asonada instigada por el Eln en el municipio de Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó.

«Bienvenidos a la libertad, héroes de la Patria», señaló el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez en su cuenta en X al reportar la liberación de los uniformados tras estar secuestrados 26 horas.

Bienvenidos a la libertad, héroes de la Patria. Han sido liberados nuestros 18 militares que estuvieron secuestrados durante 36 horas en zona rural de Carmen de Atrato (Chocó). Gracias a la gestión humanitaria coordinada por @MinInterior, @DefensoriaCol, @GobChoco y la Iglesia… pic.twitter.com/xpow0TGjiE — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) December 23, 2025

El jefe de la cartera de Defensa anunció que «se interpondrán las denuncias correspondientes por secuestro, obstrucción a la función pública y por la exposición de rostros, nombres e identidades de los militares que cumplían una operación contra un peligroso cabecilla del Eln, conducta que pone en grave riesgo la vida de nuestros militares y favorece el crimen».

Las autoridades competentes adelantarán las investigaciones para determinar responsabilidades penales individuales. Aquí hay Estado, aquí hay Fuerza Pública, aquí hay autoridad, añadió.

A esta hora ha iniciado el retorno a Quibdó de 18 integrantes del Ejército Nacional, desde zona rural de Carmen del Atrato, en Chocó. La Defensoría, junto con la Iglesia Católica, la @GobChoco y la @alcaldiacarmend, medió para permitir este proceso. Los soldados se encuentran… pic.twitter.com/TMjteFO6yM — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) December 23, 2025

Igualmente el ministro de Defensa señaló: «No existe territorio vedado para la Fuerza Pública. El Estado no tolerará la instrumentalización de comunidades ni las presiones criminales. Seguiremos cumpliendo nuestra misión constitucional y desmantelaremos el cartel del ELN y a cualquier organización que amenace la seguridad de los colombianos».

#AEstaHora | Nuestros 18 hombres de la #Brigada15 fueron liberados tras permanecer 36 horas secuestrados por la comunidad indígena de Río Claro, resguardo La Puria, pueblo Embera Katío, mientras desarrollaban operaciones contra el GAO ELN. La entrega a salvo de los soldados se… pic.twitter.com/hWOiMugmo7 — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) December 23, 2025

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, detalló en un comunicado que los 18 soldados de la XV Brigada del Ejército Nacional que se encontraban en el legítimo ejercicio militar en desarrollo de una operación contra el GAO ELN, fueron interceptados por aproximadamente 200 integrantes de la guardia indígena Enrique Arce del Resguardo La Puria, en jurisdicción del municipio de El Carmen de Atrato.

La comunidad ha alegado la presencia no autorizada de la fuerza pública en las inmediaciones del resguardo. Sin embargo, no existe en la nación ninguna normatividad que prohíba la presencia del Ejército de Colombia en los territorios nacionales bajo el ejercicio de operaciones legitimas de seguridad.

También, se ha establecido que los soldados fueron despojados de su armamento oficial y obligados a identificarse con nombre y documento de identificación en un video que posteriormente fue publicado, afectando su dignidad y exponiendo su identidad e intimidad, lo que también constituye una violación de derechos personales. El Ejército Nacional ha interpuesto denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación bajo los delitos de secuestro, violencia contra funcionario público, asonada y obstrucción a la función pública.

«Rechazamos de manera categórica todo acto que vulnere la Constitución Política de Colombia, los derechos humanos y el ejercicio legal de la Fuerza pública. No existen territorios vedados para el ejercicio de la acción legitima del Estado colombiano, máxime cuando se trate de operaciones militares debidamente desplegadas para garantizar la seguridad nacional. El marco constitucional, y el derecho internacional humanitario no tienen ninguna ambigüedad en estos preceptos», terminó señalando la mandataria en el comunicado.

De otro lado, el comando del Ejército Nacional reportó que siguen secuestrados en el departamento del Cauca cinco soldados. Están en poder de as disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco.