Petro: Decreto de emergencia económica se basa en los mismos criterios del proyecto de Ley de Financiamiento que hundió el Congreso

–El decreto de emergencia económica que expedió el Gobierno nacional con el que buscará recoger los $16,3 billones que hacen falta para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026 se basa en los mismos criterios que contenía el proyecto de Ley de Financiamiento que rechazó el Congreso de la República.

Así lo advirtió previamente a la promulgación del decreto el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en la red social X donde adviertió que “los nuevos recursos solo deben salir de los megarricos que han sido los beneficiarios de la política económica. Es una devolución pequeña de los grandes beneficios obtenidos de la sociedad».

El mandatario aseguró en su mensaje que “las condiciones de la emergencia (económica) por este hecho son evidentes, y si la Corte Constitucional decide derribar también el decreto, entonces la tasa de riesgo país será más grande y la insostenibilidad de la deuda se hará presente con una crisis económica grave; no es amenaza sino simple economía de primer semestre».

El jefe de Estado explicó que el Gobierno no se ha endeudado para financiar gasto, ni corriente ni de inversión, de la actual administración. “Solo nos endeudamos para pagar la deuda de anteriores gobiernos que, en el caso de la deuda interna hecha con nacionales, se eleva, pero solo por el efecto de la tasa de interés del Banco de la República».

En el mismo mensaje, el presidente Petro señaló que la deuda externa de Colombia no aumenta y, por el contrario, tiende a disminuir respecto de la economía.

“La diferencia entre deuda pública bruta y neta es que para endeudarse hay que dejar como garantías de corto plazo unos dineros en la banca nacional o internacional. Esos dineros se recuperan en el corto plazo», aseguró

Añadió que mientras la oposición y la prensa solo muestran el cuadro de deuda bruta, para el análisis económico y de sostenibilidad se debe tener en cuenta es la deuda neta.

“La deuda neta integral del gobierno disminuye este año como porcentaje del PIB respecto al año pasado, y está dentro del marco fiscal de mediano plazo. Por tanto, en vez de dispararse como dice la prensa, hemos logrado disminuirla porcentualmente, cosas que la prensa nacional no dice en busca de resultados electores en favor de sus propietarios, que son los hombres más ricos de Colombia y se acostumbraron a ser los verdaderos dueños del poder. El verdadero dueño del poder es el pueblo en los gobiernos progresistas».

El presidente Petro también afirmó que “la deuda actual es insostenible».

Al respecto, dijo que actualmente “tenemos un déficit primario en las finanzas públicas desde el gobierno de Santos, Pero solo en este gobierno el Banco de la República decidió poner la tasa de interés real por encima de la tasa decreciente real de la economía».

El mandatario concluyó su mensaje advirtiendo que ambas políticas –las de la Junta Directiva del Emisor y de las Comisiones Económicas del Congreso- “son irresponsables y aumentan la insostenibilidad de manera aguda».