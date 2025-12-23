    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este martes 23 de diciembre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías Cruz Roja y Huila, y los chances que jugaron este martes 23 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 6163 – La 5ta 1 – Tarde 6854 – La 5ta 8

    Culona
    Día 6804 – Noche 4743

    Astro Sol
    4135 – Signo Capricornio

    Pijao de Oro
    4641 – La 5ta 4

    Paisita
    Día 7499 – La 5ta 4 – Noche 3009

    Chontico
    Día 8155 – La 5ta 6 – Noche 3173 – La 5ta 2

    Cafeterito
    Tarde 1084 – La 5ta 8 – Noche 5881 – La 5ta 4

    Sinuano
    Día 4158 -La 5ta 7 – Noche

    Cash Three
    Día 074 – Noche

    Play Four
    Día 6927 – Noche

    Samán
    Día 7744

    Caribeña
    Día 1066 – La 5ta 5 – Noche

    Motilón
    Tarde 5704 – La 5ta 7 – Noche

    Fantástica
    Día 7401 – La 5ta 3 – Noche 7645

    Antioqueñita
    Día 6001 – La 5ta 5 – Tarde 5539 – La 5ta 4

    Ariel Cabrera
