Resultados de las loterías y chances de este martes 23 de diciembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías Cruz Roja y Huila, y los chances que jugaron este martes 23 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 6163 – La 5ta 1 – Tarde 6854 – La 5ta 8
Culona
Día 6804 – Noche 4743
Astro Sol
4135 – Signo Capricornio
Pijao de Oro
4641 – La 5ta 4
Paisita
Día 7499 – La 5ta 4 – Noche 3009
Chontico
Día 8155 – La 5ta 6 – Noche 3173 – La 5ta 2
Cafeterito
Tarde 1084 – La 5ta 8 – Noche 5881 – La 5ta 4
Sinuano
Día 4158 -La 5ta 7 – Noche
Cash Three
Día 074 – Noche
Play Four
Día 6927 – Noche
Samán
Día 7744
Caribeña
Día 1066 – La 5ta 5 – Noche
Motilón
Tarde 5704 – La 5ta 7 – Noche
Fantástica
Día 7401 – La 5ta 3 – Noche 7645
Antioqueñita
Día 6001 – La 5ta 5 – Tarde 5539 – La 5ta 4