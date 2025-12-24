Gobierno creará central única de compra de medicamentos en EPS intervenidas

–El presidente Gustavo Petro en su alocución de este martes anunció la creación de una central única de compra de medicamentos en las EPS intervenidas a lo largo de 2025, como parte de las medidas del Gobierno nacional para enfrentar prácticas de especulación y acaparamiento de medicinas en el sistema de salud.

El jefe del Estado explicó que el Gobierno no adquirirá medicamentos a laboratorios que ofrezcan precios por encima del mercado, y señaló los criterios que se aplicarán en los procesos de compra. “Una central laboratorio que lleve precios por encima del mercado, no compramos. Compramos en el exterior directamente», expresó.

El mandatario también indicó que esta medida busca corregir distorsiones en el sistema de adquisición de medicamentos y evitar prácticas que afectan su disponibilidad y costo para la población.

En ese sentido, el presidente afirmó que con la implementación de esta central se pondrá fin a prácticas irregulares en el mercado de medicamentos. “Se acaba la especulación y el acaparamiento de medicinas», señaló.

En su alocución, el primer mandatario destacó los avances en materia de salud del Gobierno del Cambio, reseñando:

– 10.367 Equipos Básicos de Salud han llegado a los territorios, atendido a más de 8 millones de hogares.

– $2,87 billones invertidos en 1.466 proyectos de mejora de infraestructura y dotación de la salud pública, más inversión que en los últimos 20 años juntos.

– 1.403 ambulancias entregadas para garantizar atención oportuna y digna en todo el país.