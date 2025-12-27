UMV dejó 3.083 cuadras sin huecos y mejoró la infraestructura vial en 2025 Bogotá

Foto: UMV

Gracias a un trabajo continuo y articulado en toda la ciudad, 3.083 cuadras quedaron libres de huecos, lo que permitió optimizar la movilidad de miles de ciudadanos y garantizar desplazamientos más seguros y eficientes.

Este año, y en cumplimiento de las directrices del alcalde Carlos Fernando Galán, la directora de la UMV, Mónica Rueda, concentró sus esfuerzos en las localidades con mayor demanda de intervención. Suba, Engativá, Kennedy, Ciudad Bolívar y Barrios Unidos encabezaron el listado de sectores con más trabajos ejecutados. En total, y con corte al 30 de noviembre de 2025, se intervinieron 383.367 m² de malla vial, consolidando un avance significativo en la recuperación de la red distrital.

En el marco de la estrategia “UMV al barrio”, se llevaron soluciones de calidad a sectores donde las vías en afirmado representaban una problemática histórica. Gracias a este programa, se renovaron 72 cuadras en Bosa, Usme y Engativá, superando los 13.000 m² intervenidos mediante técnicas de asfalto reciclado o fresado estabilizado y aplicación de mezcla con grano de caucho, promoviendo la economía circular y asegurando una mayor vida útil de las vías.

De igual forma, la entidad fortaleció su presencia en la ruralidad con la intervención de 37.838 m² de vías, mejorando la conexión entre la Bogotá urbana y rural. Los trabajos se desarrollaron en corredores estratégicos como la vía Bogotá–Choachí, Pasquilla, Chorrillos y Mochuelo, contribuyendo al transporte escolar, el acceso a productos agrícolas y la movilidad cotidiana de cientos de familias.

Finalmente, la UMV avanzó en el mejoramiento de los espacios para la movilidad sostenible. Se intervinieron 37.663 m² de andenes y ciclorrutas en toda la ciudad. Entre los andenes renovados se destacan los de Ciudad Salitre, San Luis y Mazurén, mientras que en ciclorrutas sobresalen las mejoras realizadas en la Avenida Boyacá, La Castellana y la Avenida Ciudad de Cali. Estas acciones reafirman el compromiso institucional con el fortalecimiento de entornos seguros, accesibles y sostenibles para peatones y ciclistas.