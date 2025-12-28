    • Internacional

    Trump, tras reunión con Zelenski en Florida: «Hemos avanzado mucho para poner fin a esa guerra» (VIDEO)

    –El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el líder del régimen ucraniano, Vladímir Zelenski, ofrecieron una declaración conjunta tras reunirse este domingo en Florida. Después de dos horas de conversaciones centradas en el conflicto en Ucrania, Trump las calificó como «estupendas», si bien admitió que persisten numerosos puntos por debatir.

    «Tuvimos una reunión estupenda», afirmó Trump. «Hablamos de muchas cosas. Como saben, mantuve una conversación telefónica con el presidente Putin. Duró más de dos horas. Hablamos de muchos temas».

    También agregó que, tras su reunión con Zelenski, ambos mantuvieron contactos con dirigentes europeos. «Cubrimos, diría alguien, el 95 %. No sé qué porcentaje, pero hemos avanzado mucho para poner fin a esa guerra», señaló Trump.

    Trump señaló que en las próximas semanas podría definirse si se alcanza una solución al conflicto en Ucrania, aunque también reconoció la posibilidad de que las negociaciones no prosperen.

    «Si sale muy bien, quizás unas semanas, y si va mal, más tiempo, y si sale muy mal, no se resolverá. Sería una pena. También existe esa posibilidad», indicó. «Pero, ya saben, en unas semanas lo sabremos, creo», manifestó el mandatario.

    En medio de las derrotas en el campo de batalla, Vladímir Zelenski viajó a Estados Unidos, donde se reunió este domingo con Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

    Unas 2 horas antes de la reunión de Trump con Zelenski de esta jornada, el mandatario estadounidense mantuvo una «buena y muy productiva» llamada con Vladímir Putin. (Información RT).

