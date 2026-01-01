    • Economía Nacional

    Inicia el nuevo año con ajuste de precios de los combustibles: $90 sube la gasolina y $99 el ACPM

    –Este jueves 1 de enero entró a regir el primer incremento de los precios de los combustibles de 2026, por disposición de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG. El precio del galón de gasolina corriente subió 90 pesos y el del ACPM o Diésel 99 pesos, con lo cual el costo promedio asciende a $16.057 y $10.984, respectivamente.

    Según el Gobierno Nacional el ajuste se basa en variables como el ingreso al productor, impuestos, costos de transporte y márgenes de distribución.

    Los precios de referencia para las 13 principales ciudades del país, son los siguientes:

    -Bogotá: $16.491
    -Barranquilla: $16.126
    -Bucaramanga: $16,248
    -Cali: $16.502
    -Cartagena: $16.083
    -Cúcuta: $14.400
    -Ibagué: $16.407
    -Medellín: $16.412
    -Manizales: $16.466
    -Montería: $16.333
    -Pereira: $16.439
    -Pasto: $14.247 por galón
    -Villavicencio: $16.591 por galón

    Los precios de referencia del ACPM para las mismas capitales departamentales, son:

    -Bogotá: $11.276
    -Barranquilla: $10.951
    -Bucaramanga: $11.025
    -Cali: $11.424
    -Cartagena: $10.916
    -Cúcuta: $9-032
    -Ibagué: $11.267
    -Medellín: $11.301
    -Manizales: $11.349
    -Montería: $11.166
    -Pereira: $11.363
    -Pasto: $10.338
    -Villavicencio: $11.376

