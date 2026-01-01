Inicia el nuevo año con ajuste de precios de los combustibles: $90 sube la gasolina y $99 el ACPM
–Este jueves 1 de enero entró a regir el primer incremento de los precios de los combustibles de 2026, por disposición de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG. El precio del galón de gasolina corriente subió 90 pesos y el del ACPM o Diésel 99 pesos, con lo cual el costo promedio asciende a $16.057 y $10.984, respectivamente.
Según el Gobierno Nacional el ajuste se basa en variables como el ingreso al productor, impuestos, costos de transporte y márgenes de distribución.
Los precios de referencia para las 13 principales ciudades del país, son los siguientes:
-Bogotá: $16.491
-Barranquilla: $16.126
-Bucaramanga: $16,248
-Cali: $16.502
-Cartagena: $16.083
-Cúcuta: $14.400
-Ibagué: $16.407
-Medellín: $16.412
-Manizales: $16.466
-Montería: $16.333
-Pereira: $16.439
-Pasto: $14.247 por galón
-Villavicencio: $16.591 por galón
Los precios de referencia del ACPM para las mismas capitales departamentales, son:
-Bogotá: $11.276
-Barranquilla: $10.951
-Bucaramanga: $11.025
-Cali: $11.424
-Cartagena: $10.916
-Cúcuta: $9-032
-Ibagué: $11.267
-Medellín: $11.301
-Manizales: $11.349
-Montería: $11.166
-Pereira: $11.363
-Pasto: $10.338
-Villavicencio: $11.376