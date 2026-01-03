Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados: Presidente Trump

El primer mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en las últimas horas que tras los bombardeos de su país a la capital de Venezuela, Caracas, fue capturado y sacado del país suramericano el presidente Nicolás Maduro junto con su esposa, Cilia Flores.

La información de la captura del primer mandatario venezolano la dio Trump a través de su cuenta de «Truth Social», en donde indica que sobre las 11:00 a.m. se dará una rueda de prensa sobre el asunto.

«Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado y trasladado fuera del país junto con su esposa. Esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas del orden de EE. UU. Se darán más detalles próximamente. Habrá una conferencia de prensa hoy a las 11 a. m. en Mar-a-Lago», traduce el escueto comunicado.

Se ha sabido además a través de CBS News, que la Fuerza Delta del Ejército de EE. UU. sería la responsable de la captura de Maduro y su esposa en territorio venezolano. Este grupo fue el mismo que estuvo detrás de la misión de 2019 que dio de baja al exlíder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi.

Trump ya había afirmado en días anteriores que no necesitaba pedir autorización del Congreso de su país para realizar ataques en tierra en Venezuela con el pretendido argumento de combatir a los cárteles del narcotráfico, aunque afirmó que no está obligado a hacerlo.

«No me importaría decírselo [al Congreso], pero, ya sabe, no es para tanto. No tengo por qué decírselo. Está comprobado. Pero no me importaría en absoluto», respondió al ser preguntado por la prensa sobre el tema. De igual forma, en días pasados también aseguró que no descartaba la posibilidad de abrir un frente de guerra con Venezuela, tras el aumento de las hostilidades contra el país suramericano.