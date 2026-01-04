Página de inicioAccionesIndicadores Económicos Acciones Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el domingo enero 4, 2026 -Dólar TRM $3,790,77 (vigente 05 de enero) -Euro $ 4,420.00 -Bitcoin US$ 89.7809, 90 Tasa de Interés -DTF: 9,09% -UVR: $ 397,16 -Tasa de Usura 24,36% -Café US$ 3,66 -Petróleo Brent US$ 57,32 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorEntra en vigor la Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos 2026 Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este este lunes 5 de enero de 2026 No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 3 y 4 También podría gustarte Nacional Presidente Santos reitera llamado a ahorrar agua y energía porque el Fenómeno del Niño irá hasta marzo de 2016 Giovanni Alarcón M. lunes octubre 5, 2015 Justicia El Gobierno no está atentando contra autonomías de jueces: MinJusticia Iván Briceño jueves septiembre 8, 2011 Judicial Fiscalía ocupó bienes de las disidencias de las Farc avaluados en más de $30.645 millones Ariel Cabrera martes agosto 8, 2023 Nacional Alrededor de 75 mil personas se encuentran desaparecidas en el país Iván Briceño sábado septiembre 28, 2019