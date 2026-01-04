    • Acciones Nacional

    -Dólar TRM $3,790,77 (vigente 05 de enero)
    -Euro $ 4,420.00
    -Bitcoin US$ 89.7809, 90

    Tasa de Interés

    -DTF: 9,09%
    -UVR: $ 397,16
    -Tasa de Usura 24,36%

    -Café US$ 3,66
    -Petróleo Brent US$ 57,32

