Eln secuestró 5 policías en el Catatumbo; otros dos unformados fueron asesinados en el Caquetá

–Al grupo terrorista Eln fue atribuido el secuestro de cinco policías en la región del Catatumbo, zona fronteriza con Venezuela, en el departamento de Norte de Santander. Los uniformados viajaban en un bus intermunicipal en la vía que comunica a los municipios de El Zulia y Tibú, cuando retornaban este martes en la mañana después de haber compartido la fiesta de fin de año con sus familias.

El vehículo fue interceptado por sujetos fuertemente armados en el sector conocido como «La Llana», que obligaron a descender a los ocupantes y tras identificar a los cinco policías entre los pasajeros, se los llevaron con rumbo desconocido.

Los policías secuestrados son los patrulleros Ramón Alberto Coronel Medina, José Ricardo Carrillo Romero, Eduardo Barrera Ruiz, Edwin Fabián Manosalva Contreras y Carlos Eduardo Barrera Ruiz, adscritos a la subestación Petrólea, y Daniel de Jesús Granada Quiroz, de la subestación Tres Bocas, ambas ubicadas en jurisdicción del municipio de Tibú.

En un comunicado, el comando de la Policía Norte de Santander, rechazó de manera contundente este acto criminal e hizo un llamado a los responsables para que respeten la vida y dejen en libertad de los uniformados secuestrados.

Igualmente indicó que desde el momento en que se tuvo conocimiento de lo ocurrido, en coordinación con las Fuerzas Militares y autoridades judiciales, activó un dispositivo especial de búsqueda y verificación, con el fin de lograr la pronta ubicación y liberación de los uniformados, garantizando su integridad física.

Finalmente invitó a la comunidad a suministrar cualquier información que permita establecer la ubicación y lograr la liberación de los uniformados, a través de las líneas de atención habilitadas por la Policía Nacional, garantizando absoluta reserva.

#Sucesos El coronel Jorge Bernal, comandante de la @PoliciaNteSder confirma el secuestro de cinco patrulleros en el sector de La Llana en la vía Cúcuta – Tibú. "Se movilizaban como pasajeros en un bus de servicio público". @laopinion_col pic.twitter.com/SSk0notX6m — Diario La Opinión (@laopinion_col) January 6, 2026

