Sigue el desplazamiento forzado en el Catatumbo por guerra territorial de Eln y disidencias de las Farc

–En las últimas horas 130 familias conformadas por cerca de 300 personas, llegaron a la ciudad de Cúcuta desplazadas por el recrudecimiento de la violencia en la región del Catatumbo, reportó la Defensora del Pueblo, Iris Marín. Estas familias son atendidas por parte de la regional de Norte de Santander y de la Personería de la capital departamental.

La Defensora indicó que estos grupos familiares que han llegado a la ciudad en los últimos días, provienen de zonas rurales de Mineiro y Pacelli, en Tibú, así como de Filogringo, en El Tarra, donde persisten los enfrentamientos entre el Eln y el disidente frente 33.

«Desde la Defensoría del Pueblo los estamos acompañando y haciendo seguimiento para que se cumpla la ruta de atención a las víctimas», destacó la funcionaria, quien nuevamente hizo un llamado a los grupos armados para que cesen de inmediato los combates y dejen a la población civil fuera del conflicto.

Según la Defensora, desde el 16 de enero del 2025, la subregión Catatumbo ha sido escenario de múltiples hechos que vulneran los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (DIH). Actualmente, continúa enfrentando una grave crisis humanitaria, siendo los municipios de Tibú y El Tarra unos de los más afectados. Esta crisis ha generado poco más de 78.000 desplazamientos forzados.

La Defensoría del Pueblo emitió el pasado 29 de octubre la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025. Lo anterior, por la intensificación de la confrontación armada entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Farc (Frente 33 y Bloque Magdalena Medio), sumado a la consolidación del control territorial ejercido por el ELN.

La situación en El Tarra continúa siendo crítica. Desde el 14 de diciembre se han registrado nuevos enfrentamientos en la vereda La Angalia (jurisdicción de Tibú) entre el Eln y el disidente frente 33, pertenecientes al estado mayor de bloques y frente (EMBF), este último grupo, en negociaciones de paz con el Gobierno nacional.