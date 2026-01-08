    • Bogotá Judicial

    Incautada más de una docena de celulares en centro comercial de la Calle 13 por hurto

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen de un funcionario de la secretaría de seguridad revisando un celularFoto: Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

    En un amplio despliegue de control y verificación, unidades encubiertas de la SIJIN, en articulación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), llegaron hasta un centro comercial ubicado en la calle 13, en el centro de la capital del país con el objetivo de fortalecer la ofensiva contra el hurto a celulares.

    Durante más de tres horas, las autoridades inspeccionaron minuciosamente el IMEI de más de 70 equipos móviles de diferentes establecimientos de venta y servicio técnico a celulares, para determinar su procedencia y establecer si contaban con reporte por hurto o presentaban alteraciones en sus sistemas.

    Como resultado, los agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá incautaron 15 celulares, cinco de ellos tenían reporte de hurto y diez contaban con algún tipo de modificación. Ahora, estos dispositivos se encuentran a disposición de la Policía y serán ellos los encargados de validar si existe la denuncia de los equipos reportados para contactar a sus dueños y entregarlos.

    Uno de los uniformados que hizo presencia en el operativo, le recomendó a los dueños y administradores de los locales, tener un cuaderno/ agenda para llevar un control de los equipos que recibe para realizar algún tipo de arreglo. Le advirtió que, en muchas ocasiones, los delincuentes llevan estos celulares robados a sus negocios, ellos lo reciben sin saber su procedencia y están incurriendo en el delito de receptación por tener en su establecimiento elementos hurtados.

    La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, destaca que estas intervenciones se realizan atendiendo las diferentes denuncias ciudadanas, que llegan a través de redes sociales.

    Además, se le recuerda a la ciudadanía la importancia de interponer una denuncia de manera formal ante la Fiscalía, para que una vez se identifique el dispositivo hurtado en manos de un delincuente o de alguien quien lo tenga por receptación, esta persona pueda ser capturada y judicializada.

    Para formalizar la denuncia, la Secretaría de Seguridad cuenta con el programa de Asistencia Integral a la Denuncia – AIDE, que asesora y acompaña en todo el proceso a la ciudadanía de manera telefónica, evitando el desplazamiento a los puntos de atención y facilitando el proceso a las víctimas.

    Estos controles continuarán reforzándose en toda la ciudad, con el objetivo de combatir el comercio ilegal de dispositivos móviles y desarticular las redes dedicadas al hurto y reventa de celulares, seguiremos trabajando de manera articulada para dar resultados a la ciudadanía.

    Giovanni Alarcón M.
