Incautada más de una docena de celulares en centro comercial de la Calle 13 por hurto

Foto: Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

En un amplio despliegue de control y verificación, unidades encubiertas de la SIJIN, en articulación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), llegaron hasta un centro comercial ubicado en la calle 13, en el centro de la capital del país con el objetivo de fortalecer la ofensiva contra el hurto a celulares.

Durante más de tres horas, las autoridades inspeccionaron minuciosamente el IMEI de más de 70 equipos móviles de diferentes establecimientos de venta y servicio técnico a celulares, para determinar su procedencia y establecer si contaban con reporte por hurto o presentaban alteraciones en sus sistemas.

Como resultado, los agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá incautaron 15 celulares, cinco de ellos tenían reporte de hurto y diez contaban con algún tipo de modificación. Ahora, estos dispositivos se encuentran a disposición de la Policía y serán ellos los encargados de validar si existe la denuncia de los equipos reportados para contactar a sus dueños y entregarlos.

Uno de los uniformados que hizo presencia en el operativo, le recomendó a los dueños y administradores de los locales, tener un cuaderno/ agenda para llevar un control de los equipos que recibe para realizar algún tipo de arreglo. Le advirtió que, en muchas ocasiones, los delincuentes llevan estos celulares robados a sus negocios, ellos lo reciben sin saber su procedencia y están incurriendo en el delito de receptación por tener en su establecimiento elementos hurtados.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, destaca que estas intervenciones se realizan atendiendo las diferentes denuncias ciudadanas, que llegan a través de redes sociales.

Además, se le recuerda a la ciudadanía la importancia de interponer una denuncia de manera formal ante la Fiscalía, para que una vez se identifique el dispositivo hurtado en manos de un delincuente o de alguien quien lo tenga por receptación, esta persona pueda ser capturada y judicializada.

Para formalizar la denuncia, la Secretaría de Seguridad cuenta con el programa de Asistencia Integral a la Denuncia – AIDE, que asesora y acompaña en todo el proceso a la ciudadanía de manera telefónica, evitando el desplazamiento a los puntos de atención y facilitando el proceso a las víctimas.

Estos controles continuarán reforzándose en toda la ciudad, con el objetivo de combatir el comercio ilegal de dispositivos móviles y desarticular las redes dedicadas al hurto y reventa de celulares, seguiremos trabajando de manera articulada para dar resultados a la ciudadanía.