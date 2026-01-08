Política integral para 8,9 millones de víctimas de desplazamiento forzado, define el Gobierno

–El Departamento Nacional de Planeación (DNP) destacó la aprobación del Documento Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) ‘Soluciones Duraderas para Víctimas de Desplazamiento Forzado en Colombia’, una política pública integral que traza la hoja de ruta del Estado para superar las barreras institucionales, socioeconómicas y culturales que enfrentan las víctimas del desplazamiento forzado en el país.

Con un horizonte de implementación hasta 2035, el Conpes tiene como objetivo garantizar soluciones duraderas que permitan la reconstrucción de proyectos de vida dignos, la integración sostenible en las comunidades de acogida y la superación de la vulnerabilidad de cerca de 8,9 millones de personas desplazadas internas.

Con la aprobación de este Conpes, el Gobierno del presidente Gustavo Petro reafirma su compromiso con una respuesta estructural, participativa y sostenible que permita a las víctimas del desplazamiento forzado avanzar hacia la dignidad, la inclusión y la justicia social.

Esta política se enmarca en el eje de transformación del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’, particularmente en los pilares de Seguridad Humana y Justicia Social.

En este contexto, el DNP, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y la Unidad para las Víctimas trabajarán de manera articulada en el diseño e implementación de soluciones duraderas y sostenibles que permitan superar los escenarios de exclusión y precariedad que afectan a millones de víctimas del desplazamiento forzado.

Desde noviembre de 2024, estas tres entidades lideraron la formulación del Documento Conpes, a través de un proceso participativo sin precedentes. Entre febrero y marzo de 2025 se desarrollaron espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, con un enfoque deliberativo y dialógico, orientados a recoger recomendaciones y propuestas directamente de la población desplazada y de otros sectores sociales.

?Resultados del proceso participativo:

· 5 Encuentros Pedagógicos Virtuales

· 14 Encuentros Territoriales Presenciales

· 2 Encuentros Nacionales Sectoriales: uno con organizaciones de víctimas y otro con organizaciones étnicas

· Consulta Ciudadana Virtual

En total, 2.515 personas participaron en estos espacios, entre liderazgos de organizaciones de víctimas, representantes de organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos. Este proceso fortaleció la legitimidad de la política y garantizó que las voces de quienes han vivido el desplazamiento forzado estén en el centro de la toma de decisiones públicas.

?Enfoques,? estructura y objetivos de la política

La política de Soluciones Duraderas se construye sobre cinco elementos catalizadores que abordan de manera integral los factores estructurales y multidimensionales del desplazamiento forzado:

1. Generación de ingresos

2. Vivienda y hábitat

3. Tierras y desarrollo rural

4. Educación y salud

5. Cohesión social

Asimismo, adopta como principio rector la articulación intersistémica, territorial y comunitaria, y se orienta bajo un enfoque de intervención integral y diferencial, con especial énfasis en los enfoques de género y étnico.

Esta perspectiva reconoce las particularidades de los territorios y promueve respuestas integradas que fortalecen la corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobierno.

El Documento Conpes se estructura en torno a tres objetivos centrales, definidos a partir de los diagnósticos institucionales y de las prioridades identificadas en los ejercicios participativos:

1. Optimizar los mecanismos de coordinación y articulación entre instrumentos y actores de los niveles nacional y territorial, para asegurar una implementación coherente, integrada y efectiva de la política.

2. Ampliar el acceso efectivo de la población desplazada a la oferta institucional de servicios sociales, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, con énfasis en los sectores con mayores rezagos.

3. Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias para reconstruir el tejido social, facilitar la integración y promover la confianza entre la población desplazada y las comunidades de acogida.