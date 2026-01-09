Régimen de Venezuela anuncia proceso exploratorio con EE.UU para restablecer misiones en ambos países

–En un comunicado difundido por la Cancillería de Venezuela anunció este viernes el inicio de un «proceso exploratorio de carácter diplomático» con EE.UU., orientado al «restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países» y para abordar las consecuencias de la «agresión y del secuestro» de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, que se produjo el pasado sábado en una operación militar estadounidense.

En el escrito, el régimen chavista, aún en el poder bajo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirma que, tal como había anunciado previamente Estados Unidos, que una delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado llegó a Venezuela para hacer «evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática».

Añade que una delegación de diplomáticos venezolanos viajará a Estados Unidos para cumplir las «labores correspondientes», sin precisar más detalles ni la fecha de partida.

El régimen venezolano reiteró su denuncia a nivel internacional de lo que calificó como «agresión criminal» contra su territorio, que dejó «más de un centenar de muertes de civiles y militares», luego de que Estados Unidos atacara Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el pasado domingo, al día siguiente de la operación en la que fue detenido Maduro y trasladado a Nueva York para juzgarlo por narcoterrorismo, que Washington ya está pensando en reabrir la legación estadounidense en Venezuela.

La embajada, situada en Baruta, en el distrito metropolitano de Caracas, cerró en 2019 después que el propio Maduro declarara rotas las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Desde entonces, Washington ha gestionado lo relacionado con el país suramericano desde su Oficina Externa de EE.UU. para Venezuela, que está situada en su embajada en Bogotá. (Información RT).