–El presidente Donald Trump afirmó este jueves que María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, viajará la próxima semana a Washington y que «espera saludarla». Cuando el entrevistador de Fox News, Sean Hannity, le comentó que la opositora extremista venezolana se había mostrado dispuesta a compartir el galardón con él, el mandatario estadounidense respondió: «Sería un honor».

Sin embargo, la Fundación Nobel advirtió que el reconocimiento no es transferible, lo que truncaría una vez más los deseos del republicano de hacerse con el premio.

«Un Premio Nobel no puede ser revocado, compartido ni transferido. Una vez anunciado, la decisión es válida para siempre», señala el comunicado, que cita los estatutos de la Fundación Nobel y el testamento de Alfred Nobel.

«Ninguno de los comités que conceden premios en Estocolmo y Oslo ha considerado jamás revocar un premio una vez concedido», recordaron.

No obstante, los organizadores señalaron que ello no impide que el Comité siga de cerca los futuros esfuerzos de los galardonados, aunque no exprese ni sus preocupaciones ni sus aclamaciones.

Tras el ataque a gran escala de EE.UU. contra el territorio venezolano que concluyó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro, Trump señaló que Machado no podrá asumir el liderazgo del país suramericano, argumentando que «no tiene el apoyo interno ni el respeto dentro del país» y que, en su lugar, podría trabajar con la mandataria encargada, Delcy Rodríguez.

Un informe posterior de The Washington Post reveló que la decisión de Trump de descartar a Machado se debe a que ella se negó a cederle el Premio Nobel de la Paz.

El mandatario ha expresado abierta y reiteradamente su deseo de recibir el Nobel de la Paz, atribuyéndose el mérito de haber puesto fin a varios conflictos en todo el mundo el año pasado.

«Recuerden […] que puse fin a ocho guerras yo solo, y Noruega, miembro de la OTAN, insensatamente eligió no darme el Premio Nobel de la Paz», se quejó este miércoles el inquilino de la Casa Blanca. (Información RT).