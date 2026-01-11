Trump: «No más petróleo ni dinero de Venezuela para Cuba. ¡Cero!»

–Cuba no recibirá más petróleo ni dinero de Venezuela, notificó este domingo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero! Les recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde», escribió el mandatario estadounidense en la red Truth Social.

En su declaración, contextualizó y justificó esta medida afirmando que «Cuba vivió durante muchos años de grandes cantidades de petróleo y dinero provenientes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó servicios de seguridad a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero ya no más!»

El presidente estadounidense aseguró que «la mayoría de esos cubanos murieron en el ataque de EE.UU. de las últimas semanas, y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que la mantuvieron como rehén durante tantos años».

«Ahora Venezuela cuenta con Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo (¡por mucho!) para protegerla, y la protegeremos», proclamó.

TRADUCCIÓN:

Cuba vivió, durante muchos años, de grandes cantidades de PETRÓLEO y DINERO procedentes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó “Servicios de Seguridad” a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡PERO YA NO! La mayoría de esos cubanos están MUERTOS por el ataque estadounidense de la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron como rehenes durante tantos años. Venezuela ahora tiene a los Estados Unidos de América, el ejército más poderoso del mundo (¡con diferencia!), para protegerlos, y los protegeremos. NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO QUE VAYA A CUBA: ¡CERO! Sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE. Gracias por su atención a este asunto. Presidente DJT

——

El pasado 5 de diciembre, el presidente Donald Trump, aseguró que Cuba está «a punto de caer» y apuntó que su economía -devastada por años de embargo estadounidense y mala gestión interna- está en la ruina, escenario que se verá empeorado porque ahora no tendrá acceso al petróleo venezolano, tras el ataque contra Caracas que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

«Cuba parece que está a punto de caer, se está hundiendo definitivamente. No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos. Recibían todo sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano», aseguró el mandatario estadounidense. «Muchos cubano-americanos van a estar muy contentos con nosotros», añadió. «Vamos a acabar hablando de Cuba, porque está en decadencia y queremos ayudar a la gente», apuntó.

Posteriormente, el pasado jueves, el presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que «entrar y destrozar» Cuba probablemente sea la única opción que le queda a su Administración para forzar un cambio de políticas.

«No creo que se pueda ejercer mucha más presión, salvo entrar y destrozar el lugar», declaró el mandatario cuando se le preguntó si autorizará una «cuarentena» naval como la que activó sobre Venezuela.

«Toda su sangre vital, toda su vida era Venezuela. Tenían el petróleo, el dinero de Venezuela», aseveró Trump, antes de indicar que Cuba perdió «muchos soldados» durante el ataque estadounidense lanzado sobre el país caribeño. (Información RT).