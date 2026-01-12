Resultados de las loterías y chances de este lunes 12 de enero de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este lunes 12 de enero de 2026 en el territorio colombiano:
Culona
Día 6598 – Noche
Paisita
Día 2787 – La 5ta 7 – Noche 8849
Chontico
Día 8895 – La 5ta 3 – Noche
Sinuano
Día 2632 – La 5ta 8 – Noche
Cash Three
Día 460 – Noche
Play Four
Día 8086 – Noche
Samán
Día 2666
Caribeña
Día 4394 – La 5ta 4 – Noche
Motilón
Tarde 5888 – La 5ta 8 – Noche
Antioqueñita
Día 9452 – La 5ta 1 – Tarde 5121 – La 5ta 7