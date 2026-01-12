Resultados de las loterías y chances de este lunes 12 de enero de 2026 en Colombia

–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este lunes 12 de enero de 2026 en el territorio colombiano:

Culona

Día 6598 – Noche

Paisita

Día 2787 – La 5ta 7 – Noche 8849

Chontico

Día 8895 – La 5ta 3 – Noche

Sinuano

Día 2632 – La 5ta 8 – Noche

Cash Three

Día 460 – Noche

Play Four

Día 8086 – Noche

Samán

Día 2666

Caribeña

Día 4394 – La 5ta 4 – Noche

Motilón

Tarde 5888 – La 5ta 8 – Noche

Antioqueñita

Día 9452 – La 5ta 1 – Tarde 5121 – La 5ta 7