    Resultados de las loterías y chances de este lunes 12 de enero de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este lunes 12 de enero de 2026 en el territorio colombiano:

    Culona
    Día 6598 – Noche

    Paisita
    Día 2787 – La 5ta 7 – Noche 8849

    Chontico
    Día 8895 – La 5ta 3 – Noche

    Sinuano
    Día 2632 – La 5ta 8 – Noche

    Cash Three
    Día 460 – Noche

    Play Four
    Día 8086 – Noche

    Samán
    Día 2666

    Caribeña
    Día 4394 – La 5ta 4 – Noche

    Motilón
    Tarde 5888 – La 5ta 8 – Noche

    Antioqueñita
    Día 9452 – La 5ta 1 – Tarde 5121 – La 5ta 7

