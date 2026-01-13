    • Bogotá

    Top 5 de recomendaciones para evitar encharcamientos e inundaciones por lluvias

    Foto que muestra trabajadores del Acueducto de BogotáFoto: Acueducto de Bogotá

    La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) invita a las personas para que desde sus hogares se unan a mitigar el riesgo de encharcamientos e inundaciones en la ciudad, en esta temporada de lluvias.

    Recomendaciones para evitar encharcamientos e inundaciones en Bogotá

    1. No taponar los sumideros (estructuras que recogen el agua lluvia en las calles) con escombros u objetos que impidan recolectar normalmente el agua lluvia.
    2. Al barrer el frente de las casas, se deben recoger los residuos y la basura en bolsas bien cerradas, no las deje cerca de los sumideros.
    3. Tener en cuenta los horarios indicados por el operador de aseo para sacar la basura.
    4. No arrojar grasas o aceite de cocina usado por el lavaplatos.
    5. Los preservativos, toallas higiénicas, pañitos húmedos o pañales, se deben depositar en la caneca, nunca al sanitario.

    Antes de arrojar ese papelito o paquete de papas en la calle, recuerda que estos residuos llegan a la infraestructura del alcantarillado y pueden generar taponamientos e inundaciones en #TemporadaDeLluvias.

