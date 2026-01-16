La Contraloría alerta riesgo en implementación del nuevo modelo de producción de pasaportes

–La Contraloría General de la República emitió este viernes una advertencia sobre la implementación del nuevo modelo para la expedición de pasaportes y otros documentos de viaje. El organismo de control estableció que identificó riesgos financieros y operativos asociados a la falta de una proyección integral de costos, exposición al riesgo cambiario en euros, posibles sobrecostos y vacíos en la definición de pagos y condiciones de producción.

Esta advertencia se sustenta en el análisis documental de los contratos suscritos tanto para la prestación del servicio bajo el modelo actual, como para el que se pretende implementar, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio de Cooperación Internacional 010 de 2025, suscrito entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores (FRMRE), la Imprenta Nacional de Colombia (INC) y la Imprenta Nacional – Casa da Moeda S.A. de Portugal- (INCM).

La Contraloría General advierte sobre un riesgo inminente de afectación negativa al patrimonio público, con base en los siguientes aspectos:

1- No existe una proyección de costos del servicio de formalización por vigencia que permita identificar los compromisos financieros anuales y evaluar la suficiencia de la fuente de recursos para su financiación en el marco del nuevo modelo.

2- El Convenio de Cooperación Internacional 010 de 2025, no define los valores que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe pagar a la Imprenta Nacional por la personalización de documentos, a pesar de contar con herramientas para proyectarlos.

3. Se modifican las condiciones de producción entre ambos modelos, pasando de requerimientos a demanda a una cantidad mínima por año, haciendo abstracción de la dinámica de la demanda del servicio.

4- No se establece garantía para el suministro de pasaportes en caso de requerirse cantidades adicionales a las mínimas pactadas, ya que estas dependerán de la disponibilidad de la Imprenta Nacional – Casa da Moeda S.A. de Portugal.

5- El riesgo cambiario derivado de la valoración de los documentos en euros deberá ser asumido por el Estado colombiano, sin que exista evidencia de un estudio de cobertura de dicho riesgo.

6- En el Convenio 010 se contempla el cobro de intereses, calculados a la tasa máxima legal vigente en Colombia mientras que anteriormente este costo no era cobrado.

7- Los costos de contratos que se han ejecutado incluían IVA y demás tasas y contribuciones asociadas a la prestación del servicio, mientras que, en el Convenio para el nuevo modelo, estos costos no están contemplados.

8- El Convenio 010 establece que la Imprenta Nacional de Colombia debe contratar y asumir los costos del transporte de libretas importadas desde el aeropuerto internacional hasta las instalaciones que determine el FRMRE, costo que antes estaba incluido en el valor total a pagar. No se presentaron estudios de mercado ni del sector para definir los valores a cobrar por este servicio.

9- La falta de estimación de los costos mencionados, previa a la suscripción del convenio de cooperación internacional, evidencia debilidades en la estructuración del proyecto, al no contar con un modelo financiero completo que calcule los costos de producción, transporte y/u otros conceptos de los documentos oficiales. Si el valor final llega a superar lo previsto, sería necesario incrementar el presupuesto asignado, lo que implicaría evaluar la fuente de recursos para cubrir la diferencia.

10- A su vez, persiste el riesgo de incumplimiento de las fechas previstas para la implementación del modelo, lo que podría derivar en sanciones económicas y afectación del servicio.

En consecuencia, la Contraloría General del Estado Civil considera procedente instar al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores (FRMRE) y a la INC para que, en ejercicio de sus funciones, evalúen autónomamente la adopción de medidas pertinentes que eviten la materialización de las afectaciones negativas al recurso público expuestas.