Asociaciones médicas denuncian que la crisis de la salud está llegando a niveles intolerables; pacientes están quedando abandonados

–En una carta enviada al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, al gerente interventor de la Nueva EPS, Luis Oscar Galves Mateus, y al Superintendente Nacional de Salud, Bernardo Camacho, trece organizaciones médicas advirtieron que la crisis del sistema de Salud está llegando a «niveles intolerables», pues los usuarios están siendo dejados en absoluta vulnerabilidad, especialmente aquellos con enfermedades crónicas complejas que requieren los medicamentos en forma ininterrumpida para vivir.

Los dirigentes urgen al Gobierno Nacional garantizar flujo de recursos y suficiencia a los actores del sistema, proteger la estabilidad y pago oportuno a los trabajadores de salud, así como el plan de estabilización para Nueva EPS.

Estos son los términos de la misiva:

Respetados Doctores:

La crisis del sistema de salud es una realidad de la que la Corte Constitucional, las instituciones de vigilancia y

control, la defensoria del pueblo, las organizaciones de pacientes y organizaciones médicas y de profesionales de

salud hemos venido dando cuenta en los últimos meses, solicitando al Gobierno nacional la toma de medidas inmediatas para proteger la vida de los pacientes y la estabilidad y trabajo de los profesionales de salud.

Hoy la crisis está llegando a niveles intolerables, en los cuales los enfermos están siendo dejados en absoluta vulnerabilidad , especialmente aquellos con enfermedades crónicas complejas que requieren de los medicamentos en forma ininterrumpida para vivir.

Esta situación está ocurriendo con mayor gravedad para los usuarios y pacientes de Nueva EPS, en manos de la Superintendencia Nacional de salud, pues los prestadores y operadores logísticos le han cancelado contratos a partir del 2026 ante las abultadas deudas.

Hoy acudimos a Ustedes para poner en conocimiento los siguientes

HECHOS

1. EI Dr. Manuel Santiago Ordoñez Bastidas, quien es médico pediatra es un paciente con enfermedad de Von Willebrand 2N (severo) (trastorno hemorrágico

2. EI paciente, Dr. Ordoñez Bastidas, actualmente tiene ordenado FactorVon Willebrand ( Haemate P) 3 veces por semana.

3. EI Dr. Ordoñez Bastidas es usuario de Nueva EPS y venia siendo atendido íntegramente por MEDICARTE.

4. A partir del 1 de enero de 2026, Nueva EPS no tiene contrato con MEDICARTE y los servicios al paciente en mención fueron suspendidos.

5. Debido a esta situación el Dr. Ordoñez Bastidas informa que está comenzando a presentar sangrado espontáneo en las mucosas y que adicionalmente está pendiente continuar el estudio de una masa en tiroides.

6. EI Dr. Ordoñez Bastidas informa que en similares condiciones se encuentran otros pacientes con trastornos de coagulación afiliados a NEPS estando en riesgo su salud y su vida.

7. Informa que hizo la solicitud formal ante Nueva EPS y Supersalud, sin respuesta, por 10 que instauró acción de tutela y desacato que fallaron a su favor, con medida cautelar, pese a 10 cual no ha tenido solución por parte de la

Nueva EPS.

8. Lo anterior atenta contra el derecho a la vida y salud del paciente y 10 pone en riesgo de muerte sin que la Nueva

EPS ni la Supersalud le den solución para proteger su vida, tanto al paciente referenciado como a todos aquellos

que están en similar situación.

Por lo anterior elevamos al señor ministro de salud como parte del Gobierno Nacional, a la gerencia de Nueva EPS y al Superintendente Nacional de salud las siguientes:

PETICIONES

Se dé continuidad al tratamiento del Dr. Manuel Santiago Ordoñez Bastidas en cumplimento de la Ley Estatutaria de salud 1751 de 2015, entregando de inmediato los medicamentos y se continúe manejo integral sin ninguna interrupción.

Se proteja el derecho a la vida y salud de todos los enfermos con patologías crónicas mediante la entrega de medicamentos, insumos y servicios indispensables para su vida.

Se informe a las organizaciones firmantes, como a la ciudadanía, el plan de choque para 2026 en lo referente a garantizar medicamentos e insumos a los pacientes, garantizar flujo de recursos y suficiencia de estos a los actores del sistema, proteger la estabilidad y pago oportuno a los trabajadores de salud, así como el plan de estabilización para Nueva EPS.

Lo anterior encaminado a cumplir con el deber constitucional de garantizar la protección del derecho a la salud y la vida de los residentes en Colombia que le asiste al Gobierno Nacional.

*Los datos del paciente se publican con su autorización.

Dr. Agamenon Quintero – Asociación Colombiana de Sociedades Científicas

Dr. Mauricio Echeverri D- Asociación nacional de profesionales de la salud

Dra. Sofía Bedoya- Colegio Médico del cauca

Dr. Jorge Quintero – Colegio Médico Antioquia

Dr. Fabio Bolivar- Colegio Médico Santander

Dra. Clemencia Mayorga – Colegio Médico Cundinamarca y Bogotá

Dr. Diocel Lancheros- Sindicato Nacional de pediatras de Colombia » sicolped»

Dr. Juan Guardo – Sindicato de Médicos y odontólogos de Bogotá

Dr. Enrique Villamizar-Federación nacional de prestadores de la salud

Dr. Jorgenrique Enciso- Federación Colombiana de Sindicatos Médicos

Dr. Germán Mogollón – Uniciruped

Dra. Olga Herrera- Sociedad Colombiana de Anestesiología y reanimación SCARE

Dra. Maria Fernanda Atuesta — Federación Oddontológica Colombiana