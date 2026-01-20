Trump afirma que le «encantaría» involucrar a María Corina Machado en proceso de transición en Venezuela

–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que le «encantaría» involucrar a la líder opositora María Corina Machado en la transición política en Venezuela. Es «una mujer increíblemente amable que hizo algo realmente increíble hace unos días. Estamos hablando con ella, quizás podamos involucrarla de alguna manera, me encantaría», dijo Trump en rueda de la prensa con motivo del primer aniversario de su segundo mandato.

Trump se expresó en estos términos después de asegurar que anteriormente Venezuela enviaba a Estados Unidos a sus «narcotraficantes y prisioneros», situación que cambió tras la captura de Nicolás Maduro. «Estaba en contra de Venezuela, pero ahora me encanta Venezuela», sostuvo Trump, quien agregó que ha estado «trabajando muy bien» con el nuevo Gobierno de la presidenta encargada, la chavista Delcy Rodríguez.

El republicano explicó que las compañías petroleras se están preparando para realizar «inversiones masivas» en Venezuela, país que «tiene más petróleo incluso que Arabia Saudita», y aseguró que su administración había retirado ya 50 millones de barriles de crudo venezolano «en los primeros cuatro días, y nos quedan millones más». Trump dijo que estos se estaban vendiendo en el mercado y estaban «bajando los precios del petróleo».

Trump también señaló que Caracas ha liberado ya a «muchos presos políticos». «Han acordado que van a dejar salir creo que a la mayoría de ellos. Depende de lo que hayan hecho, pero han liberado a muchos presos políticos en Venezuela», apuntó el mandatario al ser consultado sobre la demora en las excarcelaciones.

La presidenta encargada de Venezuela ha asegurado que ya se han producido 406 liberaciones, pero no ha ofrecido ninguna lista completa ni un desglose detallado de casos de presos políticos y comunes.

Posteriormente, en la misma rueda de prensa, Trump reivindicó que se merece el Nobel de la Paz porque, insistió, ha resuelto ocho guerras. «Por eso tengo tanto respeto por María (Corina Machado), por lo que hizo», expresó Trump sobre el gesto de la líder opositora de regalarle la medalla que le había sido otorgada a ella. Según el mandatario, la política venezolana habría dicho: «No merezco el Premio Nobel; él sí». (Informaciónn DW).