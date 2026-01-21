Elon Musk: «No permitas que tus seres queridos usen ChatGPT»

–Un llamado hizo Elon Mujsk a través de su cuenta de X para evitar el uso de ChatGPT, luego de que se difundiera que la inteligencia artificial (IA) habría estado vinculada a nueve muertes, incluyendo casos de suicidio de adolescentes y adultos.

«No permitas que tus seres queridos usen ChatGPT», escribió el magnate comentando una publicación que detallaba los supuestos incidentes relacionados con la IA.

Por su parte, el CEO de OpenAI (empresa desarrolladora de ChatGPT), Sam Altman, respondió criticando la visión de Musk y subrayando la complejidad del tema.

Señaló que, si bien el chatbot puede ser usado por personas en estados mentales frágiles, la mayoría de los casi 1.000 millones de usuarios se benefician de la herramienta sin problemas.

Además, lo comparó con productos tecnológicos de las compañías de Musk, como Autopilot de Tesla y Grok, recordando que estos también conllevan riesgos, y aseguró que la firma continuará trabajando para proteger a los usuarios más vulnerables sin restringir el acceso a los demás. (Información RT).