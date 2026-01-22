Consejos Locales de Juventud en Bogotá: 21 jóvenes se posesionaron en Tunjuelito

Foto: Alcaldía Local de Tunjuelito

La Alcaldía Local de Tunjuelito realizó la posesión oficial de los nuevos Consejeros y Consejeras Locales de Juventud. Este es un hecho clave para fortalecer la participación juvenil y la incidencia de las juventudes en la toma de decisiones del territorio. Son 21 jóvenes quienes asumieron este importante rol para la localidad: 17 consejeros elegidos por voto popular y cuatro representantes de curules especiales.

El acto se llevó a cabo en el auditorio de la Alcaldía Local de Tunjuelito y contó con la presencia de consejeros salientes, familiares, representantes de entidades distritales y funcionarios de la Administración Local.

“La juventud no es el futuro, es el presente. Hoy reafirmamos que las y los jóvenes tienen un lugar legítimo en la toma de decisiones públicas y en la construcción de una localidad con más oportunidades”, afirmó la alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Verónica Collante Dussán.

La Alcaldía Local de Tunjuelito destacó el Consejo Local de Juventud como un escenario de participación real, diálogo y construcción colectiva, y reiteró su compromiso de acompañar y trabajar de la mano con los nuevos consejeros en temas como educación, empleo, cultura, deporte, salud mental y participación.