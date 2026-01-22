Petro anuncia medidas de reciprocidad a Ecuador por imponer aranceles a exportaciones colombianas

–«Responderemos a las palabras expresadas hoy por el presidente Noboa de acuerdo a los principios de reciprocidad», notificó el presidente Gustavo Petro al reaccionar frente al anuncio del mandatario ecuatoriano de imponer un arancel del 30 por ciento a las exportaciones colombianas.

«Espero que el Ecuador haya agradecido, el que cuando se nos necesitó, acudimos solidarios con la energía», subrayó el presidene Petro en una nota en X, en la cual, además, hizo una reseña de las acciones que ha ejecutado su gobierno contra el tráfico de narcóticos en la frontera común.

«Hemos incautado más de 20O toneladas de cocaína en la frontera con Ecuador, hemos hecho centenares de combates, y recuperado centenares de fusiles en la frontera. Combatimos a fondo el tráfico de narcotráfico hacia el sur por mar, tierra y aire. Ya logramos varios centros de articulación de inteligencias en Puerto Leguízamo, Putumayo, Colombia, Manaos, Brasil e inauguramos en Leticia, Amazonas, uno de los 16 radares modernos que licité.. La.colaboración con las fuerzas militares con Ecuador es estrecha», precisó.

El jefe del Estado de Colombia subraya: «Sé que hay una expansión de la violencia y las bandas había Ecuador y que entre las bandas se encontró, por ejemplo a Oscar Alcántara, alias «el mosco», que el gobierno ecuatoriano logró capturar y que está sindicado de participar en el asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, esperamos se nos entregue».

«Nosotros, agrega, ya hemos entregado grandes capos de bandas y mafias capturados en nuestro país y regresados al Ecuador»

Señala igualmente que «con mucha seriedad nuestros dos gobiernos deben detener en los puertos del Pacífico, cualquier insumo de fentanilo».

Y complementa: Así como Colombia se ha aplicado a fondo a incautar la cocaína, entonces podemos, si Ecuador lo quiere, adelantar el plan de detención de insumos de fentanilo en todo el pacífico americano.

A renglón seguido, el presidente Gustavo Petro invita «a Ecuador y a los países en el Pacífico americano a acordar el gran tratado americano sobre prohibición e incautacion de insumos del fentanilo. El fentanilo es una droga de destrucción masiva de la humanidad y necesita de la acción de todo nuestros sistemas de salud y represión».

Luego se refiere al problema energético ecuatoriano: «Espero que el Ecuador haya agradecido, el que cuando se nos necesitó, acudimos solidarios con la energía», indica y puntualiza:

«La articulación de todo el sistema eléctrico americano es clave para que todos los países de las tres américas, desde Alaska y Canadá hasta la Patagonia, tengan matrices de generación elécrica limpia. Es fundamental para superar la peor crisis de la humanidad: la crisis climática».

Finalmente, el mandatario colombiano afirma: «Responderemos a las palabras expresadas hoy por el presidente Novoa de acuerdo a los principios de reciprocidad. Estaba a punto de realizarse una reunión biletaral de gabinetes, entre Colombia y Ecuador, países que fueron de la Gran Colombia, ojalá se realice».

El jefe del Estado replica un trino del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, en el cual destaca las operaciones conjuntas con el Ejército ecuatoriano contra el narcotráfico.

Al respecto señala: «La cooperación entre Colombia ?? y Ecuador permite resultados concretos contra el narcotráfico transnacional.

En una acción conjunta entre la @ArmadaColombia y el @EjercitoECU, se logró la incautación de 2,24 toneladas de marihuana en la zona fronteriza, afectando de manera directa las economías criminales que operan en la región amazónica.

Este resultado, producto del intercambio de información y la coordinación en terreno, evitó la distribución de más de 371.000 dosis y generó una afectación económica superior a 13 millones de dólares a estructuras dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes.

Finalmente, el ministro de Defensa indica que «Colombia reafirma su compromiso con la cooperación bilateral en materia de seguridad, el intercambio de información y la acción coordinada en zonas de frontera, como herramientas fundamentales para enfrentar el narcotráfico transnacional, proteger a las comunidades y preservar la estabilidad y la seguridad regional».

E incluye este informe del comandante de la Vigesima Novena Brigada del Ejército Nacional: