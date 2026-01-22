    • Internacional

    Venezuela: Liberan al yerno de Edmundo González

    –El régimen chavista dejó en libertad a Rafael Tudares Bracho, yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia, informó la esposa de Tudares en su perfil de X, advirtiendo que sufrió 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada».

    A Tudares lo detuvieron el 7 de enero de 2025 -tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años-, cuando también arrestaron al defensor de derechos humanos Carlos Correa y al excandidato presidencial opositor Enrique Márquez, estos dos últimos liberados.

    Desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro por un presunto delito de narcoterrorismo y la presidencia del país fue ocupada por la segunda en el Gobierno, Delcy Rodríguez, Venezuela ha ido liberando paulatinamente a parte de los centenares de presos políticos que mantiene en las cárceles del país.

    «Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de 1 año, en la que finalmente logramos la excarcelación de Rafael, y aspiramos, más temprano que tarde, su libertad plena, a la que tiene derecho», añade su esposa.

    También agradeció «muy especialmente a todas y cada una de las personas que me han apoyado humanamente, en la lucha por su libertad» y al «Equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Panamá, que siempre hicieron seguimiento e incidencia en este caso, en el ámbito de sus competencias humanitarias».

    Recordó igualmente «a todos los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y presos injustamente, que aún esperan la libertad de sus seres queridos. Toda mi solidaridad y apoyo».

