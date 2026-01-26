Gran tormenta invernal congela el sureste de Estados Unidos; casi 200 millones de estadounidenses sufren temperaturas gélidas

–(Foto Nueva York, redes). Hasta el momento se reportan 10 muertos por causas relacionadas con la tormenta invernal que afecta gran parte de EE.UU., que ha dejado más de un millón de personas sin electricidad. A cinco muertes en Nueva York y dos en Luisiana se suman tres ocurridas en Míchigan, Texas y Kansas.

La monstruosa tormenta invernal que avanza desde el sur y centro de Estados Unidos hacia el noreste, después de golpear a varios estados con temperaturas gélidas, provocó la cancelación de más de 10.000 vuelos en el país, paralizando además el transporte terrestre y dejando cerca de un millón de hogares sin electricidad.

La tormenta arrojó aguanieve, lluvia helada y nieve en gran parte de Estados Unidos el domingo, provocando temperaturas récord bajo cero, mientras las ramas de los árboles y las líneas eléctricas se rompieron bajo el peso del hielo, y cientos de miles de hogares y negocios en el sureste se quedaron sin electricidad.

En Nueva York, las comunidades cercanas a la frontera con Canadá registraron temperaturas bajo cero sin precedentes, con Watertown registrando -37 grados Celsius y Copenhagen -45 C, dijo la gobernadora Kathy Hochul.

La lluvia helada que dejó las carreteras resbaladizas y derribó árboles y ramas sobre las carreteras y las líneas eléctricas también fue el principal peligro en el sur.

«Los impactos de la nieve/aguanieve persistirán bien entrada la próxima semana, con rondas de recongelación que mantendrán las superficies heladas y peligrosas tanto para conducir como para caminar», señaló el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Desde el sureño estado de Texas hasta Carolina del Norte y Nueva York en el noreste del país, las autoridades instaron a los residentes a quedarse en casa debido a las condiciones peligrosas.

«Eviten las carreteras, salvo que sea absolutamente necesario», publicó la División de Manejo de Emergencias de Texas en X.

Se reportaron nevadas en todo el centro de Estados Unidos, incluidos Kansas, Oklahoma, Illinois y Misuri, donde algunos lugares ya registraban 20 centímetros de nieve acumulada la noche del sábado, indicó el NWS.

El NWS advirtió que el hielo podría causar «cortes de electricidad de larga duración, daños a árboles y condiciones de viaje extremadamente peligrosas o intransitables».

En tanto, los aeropuertos en Washington, Filadelfia y Nueva York tenían casi todos los vuelos del día cancelados.

Más de 10.000 vuelos con destino y origen en Estados Unidos fueron cancelados durante el fin de semana, y miles más sufrieron retrasos, según el sitio especializado FlightAware.

El Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington D. C. informó que las aerolíneas habían cancelado todos los vuelos del domingo en esa terminal.

Los datos de FlightAware indicaban que más del 80 % de los vuelos del domingo fueron cancelados en varios aeropuertos de grandes regiones metropolitanas, entre ellas Nueva York, Filadelfia y Charlotte (Carolina del Norte).

La fuerte tormenta invernal azotó la ciudad de Nueva York. Casi 200 millones de estadounidenses sufrían este domingo de temperaturas gélidas, mientra el hielo y la nieve cubría dos tercios del país.

La fuerte tormenta invernal azotó la ciudad de Nueva York. Casi 200 millones de estadounidenses sufrían este domingo de temperaturas gélidas, mientra el hielo y la nieve cubría dos tercios del país.Imagen: Charles Guerin/abaca/picture alliance

Delta Air Lines anunció el domingo que tenía la intención de operar con un horario reducido «sujeto a las condiciones meteorológicas en tiempo real, con precipitaciones heladas y tormentas por la tarde».

Mientras, numerosos supermercados tenían los estantes vacíos ante los pronósticos meteorológicos de una tormenta, calificada de «inusualmente extensa y de larga duración» y que es causada por la llegada de una masa de aire ártico procedente de Canadá.

Mississippi, Tennessee, Luisiana y Texas se encuentran entre los estados más afectados por los apagones, con unos 983 000 hogares sin suministro eléctrico en todo el país, según el sitio web PowerOutage.us. También se han registrado cortes de electricidad en Alabama y Kentucky.

Considerada por meteorólogos como uno de los peores episodios invernales de las últimas décadas en Estados Unidos, la tormenta provocó intensas nevadas y acumulaciones de hielo con consecuencias potencialmente «catastróficas», según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

En total, 20 estados, así como la capital estadounidense, Washington, están en estado de emergencia debido a la tormenta. (Información DW).