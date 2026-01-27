Alta congestión en calle 13, avenida Boyacá y en autopista Sur por accidentes de tránsito: movilidad en Bogotá hoy martes 27 de enero

Foto: TransMilenio.

Durante la mañana de hoy martes 27 de enero de 2026, se registran novedades en la movilidad en la calle 13 con carrera 43 por accidente de tránsito; en la autopista Sur con calle 65C sur en Bosa Estación hay accidente de tránsito; en la calle 64 Bis con avenida Ciudad de Cali se reporta la caída de un árbol y en la avenida Boyacá con calle 40 sur se registra un bus varado. Estas novedades pueden afectar la operación de rutas TransMiZonal de TransMilenio. ¡Conoce más detalles y planea tus recorridos!

Así están las vías de Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy martes 27 de enero de 2026

Alta congestión en la calle 64 bis con avenida Ciudad de Cali por la caída de un árbol

Corte 7:12 a. m.

Se presenta novedad vial en la localidad de Engativá, por la caída de un árbol sobre un tractocamión en la calle 64 bis con avenida Ciudad Cali. Se genera afectación de la calzada. Bomberos Bogotá en el punto realiza el tronzado del árbol, para liberar el corredor.

Alta congestión en la avenida Boyacá con calle 40 sur por bus varado

Corte 7:12 a. m.

Se presenta novedad vial en la localidad de Kennedy, por bus varado en la avenida Boyacá con calle 40 sur, sentido norte a sur. Afectación de un carril.

Alta congestión en la autopista Sur con calle 65C sur en Bosa Estación por accidente de tránsito

Corte 6:46 a. m.

Siniestro vial o accidente de tránsito en la localidad de Bosa, entre automóvil y motociclista en la autopista Sur con calle 65C, frente a Bosa Estación, sentido oriente a occidente. Ambulancia en el lugar.

Alta congestión en la avenida calle 13 con carrera 43 por accidente de tránsito

Corte 5:11 a. m.

Siniedtro vial en la localidad de Puente Aranda, automóvil colisiona contra poste en la calle 13 con carrera 43, sentido oriente a occidente. Se registra alta congestión vehicular en la zona.