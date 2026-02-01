Estos son los barrios de Chapinero y Engativá en Bogotá con cortes de luz este domingo 1 de febrero de 2026

Este domingo primero (1) de febrero de 2026, hay cortes de luz en varios barrios de Bogotá. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá con cortes de luz este domingo primero (1) de febrero de 2026

Localidad de Chapinero

Desde las 5:45 a.m. hasta las 7:00 p. m. De la carrera 44 a carrera 46 entre calle 92 a calle 94. Barrio Chicó Norte III. Sector.

Desde las 5:45 a.m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 91 a calle 93 entre carrera 18 a carrera 20. Barrio Chicó Norte.

Desde las 5:45 a.m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 89 a calle 93 entre carrera 18 a carrera 20. Barrio El Chicó Norte.

Localidad de Engativá

Desde las 8 a.m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 83 a carrera 85 entre calle 73 a calle 75. Barrio La Soledad.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que las tengas presentes, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: