Estos son los barrios de Chapinero y Engativá en Bogotá con cortes de luz este domingo 1 de febrero de 2026
Este domingo primero (1) de febrero de 2026, hay cortes de luz en varios barrios de Bogotá. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios de Bogotá con cortes de luz este domingo primero (1) de febrero de 2026
Localidad de Chapinero
Desde las 5:45 a.m. hasta las 7:00 p. m. De la carrera 44 a carrera 46 entre calle 92 a calle 94. Barrio Chicó Norte III. Sector.
Desde las 5:45 a.m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 91 a calle 93 entre carrera 18 a carrera 20. Barrio Chicó Norte.
Desde las 5:45 a.m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 89 a calle 93 entre carrera 18 a carrera 20. Barrio El Chicó Norte.
Localidad de Engativá
Desde las 8 a.m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 83 a carrera 85 entre calle 73 a calle 75. Barrio La Soledad.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que las tengas presentes, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuida tus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organiza tus actividades: recuerda que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debes tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararte.
- Conserva tus alimentos: durante el corte de energía, evita abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autoriza su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si te preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.